Cemex reconoce a las obras más destacadas de México en el 35 aniversario del Premio Obras Cemex

Cemex anunció a los ganadores de la edición 35 del Premio Obras Cemex durante una ceremonia que reunió a arquitectos, ingenieros, diseñadores y profesionales de la industria de la construcción.

En su 35 aniversario, el certamen reconoció a obras mexicanas que destacan por su aportación a la arquitectura y la construcción del país. Esta edición también marcó el inicio del nuevo formato bienal del Premio Obras Cemex.

Cortesía Comex.

La selección de las obras estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas de la construcción de México y el extranjero: los arquitectos Alfonso Garduño, Carlos Jiménez, Gabriela Etchegaray, Ignacio Mallol, Soledad Rodríguez y Sara Topelson, presidenta del jurado; los ingenieros Federico Alba, Anne Ellis y César Ruiz; así como el Dr. Roberto Stark. Su experiencia, conocimiento y diversidad de perspectivas respaldaron la elección de los proyectos reconocidos en las seis categorías de esta edición.

Ellos son los ganadores del Premio Obras Cemex 2026 por categoría:

Vivienda Individual 1er lugar: Casa Tao2do lugar: Casa 720°- 3er lugar: Casa entre dos ríos

1er lugar: Casa Tao2do lugar: Casa 720°- 3er lugar: Casa entre dos ríos Infraestructura y Movilidad 1er lugar: Puente Las Truchas 2do lugar: Autopista Mante-Tula-3er lugar: Carretera a Chapala F4

1er lugar: Puente Las Truchas 2do lugar: Autopista Mante-Tula-3er lugar: Carretera a Chapala F4 Espacio Urbano y Paisaje 1er lugar: Parque Quintana Roo 2do lugar: Mercado Público Florentino Hernández Bautista- 3er lugar: Plaza Grande

1er lugar: Parque Quintana Roo 2do lugar: Mercado Público Florentino Hernández Bautista- 3er lugar: Plaza Grande Vivienda Multifamiliar 1er lugar: Residencial Montebosco Torre Fresno -2do lugar: Las Arenas -3er lugar: Michoacán 49

1er lugar: Residencial Montebosco Torre Fresno -2do lugar: Las Arenas -3er lugar: Michoacán 49 Equipamiento y Usos Mixtos menor a 1,000 m² 1er lugar: Jardín Termal -2do lugar: Museo Regional “La Cacaotera”- 3er lugar: Centro de Reflexión y Lectura CERESO 2

1er lugar: Jardín Termal -2do lugar: Museo Regional “La Cacaotera”- 3er lugar: Centro de Reflexión y Lectura CERESO 2 Equipamiento y Usos Mixtos mayor a 1,000 m² 1er lugar: Ayuntamiento y Jardín Central de Tizayuca - 2do lugar: Campus Salud Digna -3er lugar: Casa de la Cultura Juchitán

Arq. Javier Sordo Magdaleno, Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H Zambrano 2026.

La ceremonia también reconoció al Arq. Javier Sordo Madaleno con el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano, distinción que celebra la trayectoria de arquitectos e ingenieros cuya obra ha dejado una huella significativa en México y ha trascendido a nivel internacional.

Como parte de la celebración, Cemex reconoció a los ganadores de la Beca Cemex Arquitecto Marcelo Zambrano, iniciativa que desde hace 20 años impulsa el desarrollo académico y profesional de jóvenes arquitectos mexicanos con un potencial sobresaliente.

En esta ocasión recibieron la distinción el Arq. Roberto Rodríguez Martínez, ganador de la edición 2025, y el Arq. Rodrigo Molina Rueda, ganador de la edición 2026.

Por primera vez, la ceremonia también dedicó un momento especial a los asistentes y reconocidos de la Cátedra Cemex de la Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey, con el propósito de destacar el talento de las nuevas generaciones y su aportación al futuro de la arquitectura y la construcción en México.

Desde 1991, el Premio Obras Cemex reconoce el talento y la visión de quienes, a través de sus obras, transforman espacios y contribuyen al desarrollo de mejores ciudades y comunidades. En el marco de su 120 aniversario, Cemex reafirma este compromiso y su propósito de impulsar la evolución de la construcción y contribuir al desarrollo de México.