Cuando una persona está a pocos años de pensionarse, cualquier decisión sobre su retiro pesa el doble. Por eso, antes de elegir quién la acompañará en la Modalidad 40 o la Modalidad 10, la pregunta más común es la misma: ¿puedo confiar en esta empresa? En el caso de Pensión Perfecta, la respuesta se puede comprobar con documentos, no solo con promesas.

¿Quién está detrás de Pensión Perfecta?

Pensión Perfecta es la marca comercial de Grupopensi Retiro, S.A.P.I. de C.V., una empresa mexicana especializada en pensiones bajo la Ley 73 del IMSS. Se dedica a la estrategia y consultoría para la pensión: diseña estrategias de Modalidad 40 y Modalidad 10 y acompaña cada trámite ante el IMSS. A la fecha ha brindado más de 20,000 asesorías y ha acompañado a más de 150 clientes en su estrategia.

Cortesía cliente.

Lo que un trabajador puede verificar

La confianza no debería depender de un discurso de ventas. Estas son las señales que cualquier persona puede revisar por su cuenta:

Una razón social real. El contrato se firma con Grupopensi Retiro, S.A.P.I. de C.V., no con una marca ni con una persona.

El contrato se firma con Grupopensi Retiro, S.A.P.I. de C.V., no con una marca ni con una persona. Todo por escrito. La estrategia, el costo del servicio y las condiciones quedan en un contrato antes de firmar.

La estrategia, el costo del servicio y las condiciones quedan en un contrato antes de firmar. Facturas de la misma empresa. Quien emite la factura es la misma razón social del contrato.

Quien emite la factura es la misma razón social del contrato. Cuotas a nombre del trabajador. Las aportaciones se pagan al IMSS con el Número de Seguridad Social del cliente, y se pueden comprobar en su constancia de semanas cotizadas.

Las aportaciones se pagan al IMSS con el Número de Seguridad Social del cliente, y se pueden comprobar en su constancia de semanas cotizadas. Sin montos prometidos. Nadie puede garantizar una pensión exacta sin revisar el caso completo con los datos oficiales del IMSS, y la empresa no lo hace.

Nadie puede garantizar una pensión exacta sin revisar el caso completo con los datos oficiales del IMSS, y la empresa no lo hace. Clientes que ya cobran. Pensión Perfecta comparte testimonios de personas que ya concluyeron su proceso y hoy reciben su pensión.

¿Qué pasa si el proyecto no conviene?

No se firma nada. “Antes de cualquier firma evaluamos el proyecto. Si no tiene un beneficio claro para el cliente, no avanzamos. Si el cliente no gana, para nosotros no hay negocio”, explica el equipo de Pensión Perfecta. El proceso incluye una precalificación con la CURP, una sesión con un asesor y una calculadora actuarial, un preacuerdo, un análisis de riesgo y, solo al final, la firma del contrato.

¿Qué cambió con las nuevas reglas del IMSS?

Desde el 22 de octubre de 2026, y de forma temporal, el IMSS cambió las condiciones para quienes se inscriben por primera vez a la Modalidad 40: el salario con el que pueden cotizar queda limitado a su último salario registrado (o hasta ese salario más una UMA), el trámite es únicamente digital, ya no hay inscripción retroactiva y no se puede combinar con la Modalidad 10. Quienes ya estaban inscritos conservan sus condiciones. Para Pensión Perfecta, este escenario hace más importante que nunca revisar cada caso con números: hay personas para quienes la Modalidad 40 sigue siendo la mejor ruta y otras para quienes la Modalidad 10 tiene más sentido.

Antes de decidir

La recomendación es consultar primero la constancia de semanas cotizadas en el portal del IMSS, pedir todo por escrito y comparar. Quien quiera conocer a fondo a la empresa puede revisar la explicación completa en ¿Pensión Perfecta es confiable? y las opiniones de sus clientes.