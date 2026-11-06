Daniel Servitje consolida 11 años como líder empresarial con mejor reputación en México

La trayectoria de Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, fue distinguida nuevamente por Merco al mantenerse durante 11 años consecutivos en el primer lugar de Líderes México. Este resultado motivó la entrega del Reconocimiento Especial del monitor, una distinción que se concede por tercera ocasión y que reconoce la permanencia del directivo en la primera posición de la clasificación. El anuncio tuvo lugar el 4 de noviembre en la Universidad Panamericana, durante la presentación de resultados de la edición 2026, que cumple 14 años evaluando a los principales referentes empresariales del país.

Con este reconocimiento, Servitje se suma a Isabel Noboa, en Ecuador, y Pablo Isla, en España, quienes anteriormente también recibieron esta distinción. La entrega destaca una trayectoria que ha mantenido al ejecutivo de Grupo Bimbo en el primer puesto durante más de una década, dentro de un ejercicio que analiza la percepción de distintos sectores sobre los líderes empresariales.

Cortesía cliente.

La ceremonia fue encabezada por Itzel Torres, directora general de Merco en México, quien dio a conocer los resultados de la clasificación. Servitje obtuvo 10,000 puntos, la máxima calificación posible; José Antonio Fernández Carbajal, de FEMSA, ocupó el segundo sitio con 8,841 unidades, mientras que Carlos Slim Helú, de Grupo Carso, alcanzó el tercer lugar con 8,497.

El estudio contempla distintos factores que permiten conocer cómo se percibe a quienes dirigen las principales organizaciones. Entre ellos destacan la visión estratégica y comercial, la gestión económica, el desarrollo de talento, la ética, el gobierno corporativo y el compromiso social y ambiental. Así, la valoración no se limita al desempeño financiero de las compañías, sino que incorpora aspectos relacionados con su influencia, credibilidad y responsabilidad.

Para integrar los resultados de 2026, Merco utilizó 11 fuentes de información y realizó 2,268 encuestas. El proceso reunió las opiniones de 1,876 directivos de grandes empresas, además de periodistas especializados en economía, expertos en comunicación, analistas financieros y académicos. También incluyó el análisis de 309,736 menciones en el entorno digital y la revisión de 62 indicadores vinculados con el desempeño corporativo.

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Uno de los cambios relevantes de esta edición fue la incorporación, por primera vez, de los resultados de Merco Líderes a la evaluación global de Merco Empresas, con una ponderación de 2%. Esta modificación reconoce la relación entre la imagen de una organización y la percepción que existe sobre las personas que la encabezan.

En el caso de Grupo Bimbo, la distinción coincide con una etapa de expansión y transformación, en la que la sustentabilidad, la productividad y el desarrollo humano forman parte de su filosofía empresarial. Bajo esta perspectiva, la tercera entrega del Reconocimiento Especial pone de relieve la importancia que ha adquirido la trayectoria de los directivos dentro de la valoración reputacional de las compañías.