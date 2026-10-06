El nuevo mandato del CFO: preservar la capacidad de decidir

Durante años, el director financiero fue visto como el guardián de las cifras, responsable del cierre contable y de explicar los resultados. Esa responsabilidad sigue siendo esencial, pero ya no describe todo el alcance del cargo. En un entorno de volatilidad cambiaria, cambios regulatorios, tensiones comerciales y cadenas de suministro frágiles, el CFO también debe ayudar a la empresa a decidir qué hacer a continuación.

La pregunta ya no es solo cuánto efectivo tiene una organización, sino cuánto capital puede movilizar, dónde se encuentra, qué compromisos lo condicionan y cómo cada decisión puede afectar el crecimiento. Para las empresas que operan en México, conectar liquidez, pagos, deuda, capital de trabajo y exposición cambiaria se ha convertido en una capacidad estratégica. Una nueva venta puede generar exposición cambiaria; un cambio en las condiciones de pago puede afectar el capital de trabajo.

La inteligencia artificial (IA) puede fortalecer esta capacidad, pero debe aplicarse con disciplina. Tesorería es un punto de partida práctico porque combina datos estructurados, resultados medibles y controles definidos. La IA puede ayudar a detectar movimientos inusuales de efectivo, explicar desviaciones en los pronósticos y comparar escenarios, mientras las decisiones siguen siendo explicables, auditables y supervisadas por personas.

Por eso, el CFO actual debe ser analista, estratega, operador y comunicador: traducir la complejidad financiera para el consejo, colaborar con tecnología y operaciones, desarrollar equipos capaces de trabajar con datos y asegurar que la innovación pueda escalar con seguridad, trazabilidad y control. Su valor no se mide solo por la precisión de un pronóstico, sino por la calidad de las decisiones que la organización puede tomar cuando cambian las condiciones.

El CFO del Año IMEF refleja esta evolución. La edición 2026 reconoce a líderes financieros que generan valor, promueven la mejora continua en la gestión financiera, y fortalecen la competitividad empresarial en México, con énfasis en la innovación, el desarrollo de equipos y la visión estratégica. Las empresas mexicanas necesitan crecer y competir en medio de una creciente interdependencia entre mercados, divisas, proveedores y clientes.

La resiliencia no consiste en esperar a que desaparezca la incertidumbre, sino en construir la visibilidad y la confianza para actuar antes de que una presión financiera se convierta en crisis. El CFO que marcará la diferencia no será simplemente quien reaccione más rápido ante la próxima disrupción, sino quien ayude a la organización a verla antes, dimensionarla con precisión y responder con confianza. Ese es el nuevo estándar del liderazgo financiero.