Frederique Constant y el reloj que convirtió los husos horarios en una experiencia de viaje

En una época en la que los viajes se han transformado en una extensión del estilo de vida y la movilidad global forma parte de la rutina de empresarios, ejecutivos y exploradores contemporáneos, algunas piezas de relojería han logrado trascender su función práctica para convertirse en símbolos de una forma particular de entender el mundo. Ese es el caso del Classics Worldtimer Manufacture de Frederique Constant.

Presentado en 2012, este modelo se consolidó rápidamente como uno de los mayores éxitos de la firma suiza, reconocida por desarrollar y ensamblar sus propios movimientos desde 2004 en Ginebra. Más que un reloj, el Worldtimer representa una filosofía ligada al descubrimiento, la conexión entre culturas y la capacidad de mantenerse sincronizado con un planeta que nunca deja de moverse.

https://frederiqueconstant.com/

En 2026, la pieza celebra 14 años de trayectoria manteniéndose vigente en una industria donde pocas creaciones logran conservar su atractivo original. Parte de su permanencia radica en una propuesta que combina complejidad técnica con una experiencia de uso intuitiva, un equilibrio que no siempre resulta sencillo dentro de la alta relojería.

La versión más reciente apuesta por una estética inspirada en los grandes paisajes del planeta. Su esfera azul profunda evoca los océanos representados en un planisferio central en relieve, mientras que un anillo periférico reúne las 24 ciudades que sirven como referencia para las principales zonas horarias del mundo. El conjunto ofrece una lectura clara y elegante, complementada por detalles luminiscentes y una indicación de fecha ubicada a las seis en punto.

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Sin embargo, el atractivo del modelo va más allá de su diseño. Su principal fortaleza sigue siendo la función Worldtimer, una complicación concebida para quienes cruzan fronteras con frecuencia. La posibilidad de consultar de manera inmediata la hora en ciudades como Nueva York, Dubái, Bangkok o Río de Janeiro convierte al reloj en una herramienta útil para los viajeros internacionales, al tiempo que mantiene una narrativa visual asociada a la exploración.

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En el corazón de la pieza se encuentra el calibre automático FC-718, desarrollado internamente por la manufactura. Con una reserva de marcha de 38 horas, este mecanismo destaca por una característica poco habitual en complicaciones de este tipo: todas sus funciones pueden ajustarse mediante la corona, sin necesidad de pulsadores adicionales, simplificando notablemente la interacción cotidiana.

A través de su fondo transparente es posible observar las decoraciones tradicionales del movimiento, entre ellas las Côtes de Genève y acabados perlados que reflejan el savoir-faire relojero suizo.

A más de una década de su lanzamiento, el Classics Worldtimer Manufacture continúa demostrando que la relojería mecánica puede dialogar con la vida contemporánea. En un mercado donde la tecnología ofrece la hora de cualquier ciudad con un simple toque de pantalla, esta pieza propone algo diferente: llevar el mundo en la muñeca y recordar que cada huso horario representa una historia, una cultura y una nueva posibilidad de descubrimiento.