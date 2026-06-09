Grupo Helvex apuesta por una nueva etapa de crecimiento con César Cárdenas al frente

Grupo Helvex compañía mexicana referente en la fabricación de grifería y mobiliario para baño, apuesta por una nueva etapa de crecimiento con César Cárdenas al frente como su nuevo Director General, posición que ocupa desde el 1 de mayo de 2026 como parte de una estrategia enfocada en fortalecer su desarrollo regional y ampliar su alcance en mercados internacionales.

La llegada de Cárdenas representa un punto de inflexión para la organización, reconocida por su trayectoria en innovación, uso eficiente del agua y capacidad productiva. Su incorporación busca consolidar una visión de largo plazo en un contexto donde la sustentabilidad, la competitividad y la resiliencia operativa son factores determinantes para el crecimiento empresarial.

César Cárdenas Rodríguez. Director General de Grupo Helvex

Con más de tres décadas de experiencia en transformación corporativa, fortalecimiento de cadenas de suministro y desarrollo de negocios en diversos sectores, el ejecutivo tendrá la misión de impulsar nuevas oportunidades para la marca, además de acelerar procesos de modernización y eficiencia en toda la operación.

Entre las prioridades de esta nueva gestión destacan el fortalecimiento de la manufactura nacional, la optimización de las capacidades productivas y una mayor integración de redes logísticas y comerciales entre México y otros mercados estratégicos. Estas acciones forman parte de una visión orientada a incrementar el valor agregado local y fomentar la sustitución de importaciones mediante soluciones desarrolladas en el país.

La estrategia también contempla una participación más activa de Helvex en temas vinculados con infraestructura, construcción y gestión responsable de los recursos hídricos. Bajo este enfoque, la empresa continuará promoviendo tecnologías y proyectos orientados al ahorro de agua y a la adopción de prácticas sustentables que contribuyan a enfrentar los desafíos ambientales actuales.

Antes de asumir la máxima responsabilidad ejecutiva, Cárdenas participó en un proceso de integración como Director General Adjunto. Su trayectoria profesional abarca posiciones clave en los sectores de consumo, manufactura, logística y autopartes. Entre sus experiencias más recientes figuran la Dirección General de Cinsa entre 2024 y 2025, así como la conducción de Fwd Logística entre 2023 y 2024.

César Cárdenas Rodríguez. Director General de Grupo Helvex.

Una parte significativa de su carrera se desarrolló en Grupo Industrial Saltillo, donde encabezó distintas unidades de negocio. Durante su gestión al frente de Vitromex lideró iniciativas de reorganización operativa, actualización tecnológica y crecimiento comercial en México, Estados Unidos y América Latina. Asimismo, dirigió empresas como Cifunsa, Calorex y Fluida, impulsando mejoras en rentabilidad, innovación y presencia internacional.

Por otro lado, el ingeniero Jorge Barbará Morfín dejará las funciones ejecutivas para concentrarse en la Presidencia del Consejo de Administración, desde donde continuará aportando experiencia, conocimiento sectorial y orientación estratégica.

Con esta transición, Grupo Helvex busca fortalecer su posición como referente en diseño, tecnología y sostenibilidad hídrica, respaldada por un equipo directivo integrado por especialistas mexicanos con amplia experiencia en construcción, consumo, logística y cadenas de abastecimiento.