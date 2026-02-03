Unik Re afianza su liderazgo en reaseguro ante un 2026 de riesgos crecientes

El horizonte de 2026 se presenta como uno de los periodos más exigentes para la industria aseguradora y de reaseguro en México. La eventual reaparición de El Niño, fenómeno que incrementa la temperatura oceánica y eleva la intensidad de ciclones, se cruza con un crecimiento acelerado de proyectos de infraestructura pública, desarrollos turísticos y activos energéticos. Esta combinación eleva la exposición a eventos catastróficos y obliga al sector a fortalecer sus esquemas de evaluación, mitigación y reacción, especialmente en riesgos de gran impacto.

Bajo este escenario, los brokers especializados en reaseguro asumen una función determinante. Su labor trasciende la simple colocación de capacidad y se enfoca en diseñar estructuras resilientes, comprobar la solidez financiera de los participantes y asegurar liquidez efectiva al momento de un evento. En este ámbito, Unik Reinsurance Broker destaca como una de las firmas nacionales con mayor profundidad técnica y alcance operativo para responder a estas exigencias.

Unik Re emerge como referente clave en reaseguro ante los desafíos de 2026.

Gerardo Velasco, Presidente Corporativo de Unik Re, señala que el entorno actual demanda estándares más estrictos que nunca. “El 2026 exige una disciplina técnica total. Hoy el verdadero reto es asegurar que los respaldos financieros estén disponibles y respondan de inmediato cuando ocurre un siniestro”, sostiene.

El posicionamiento de la compañía se apoya, en gran medida, en su relación estratégica con Cogent, su corresponsal en Londres, uno de los centros neurálgicos del reaseguro internacional. A través de esta alianza, Unik Re mantiene un monitoreo constante sobre la fortaleza económica de los reaseguradores, evalúa niveles de exposición y garantiza que los programas destinados al mercado mexicano cuenten con soporte inmediato frente a pérdidas de gran magnitud.

Marco Antonio Álvarez, Director General de la firma, destaca la relevancia de operar bajo parámetros globales.“Contar con aliados como Cogent nos permite operar con un estándar internacional, donde cada programa está verificado a profundidad antes de colocarse. Eso da tranquilidad total a nuestras aseguradoras”, explica.

Los desafíos van más allá de los factores climáticos. Infraestructura ferroviaria, puertos, aeropuertos, complejos turísticos, sistemas de transporte y proyectos energéticos concentran inversiones significativas y requieren mecanismos de reaseguro capaces de responder con agilidad ante fenómenos naturales, fallas operativas o contingencias industriales. La viabilidad de estos activos depende, en buena medida, de una recuperación oportuna.

Gerardo Velasco enfatiza que el impacto trasciende lo material. “Un evento de gran escala no solo compromete activos físicos; también golpea empleos, flujos logísticos y economías regionales. La rapidez en la respuesta define la magnitud del daño social y económico”, apunta.

Con la mirada puesta en 2026, Unik Re refuerza su enfoque en estructuras sólidas, contrapartes confiables y acompañamiento continuo. Frente a un entorno de mayor volatilidad, la compañía apuesta por la certidumbre técnica y la capacidad de reacción como ejes centrales de su propuesta de valor.