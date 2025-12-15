Servicios de reparación y recuperación, el valor de Ingenico que transforma al sector de pagos

A través de su Centro de Reparación en México, Ingenico refrenda su compromiso con la calidad y atención en la gestión de dispositivos de pago, convirtiendo así su estrategia de desarrollo de soluciones de pago, en un modelo integral con visión sostenible a nivel mundial.

Con estos centros, Ingenico ofrece un concepto integral de servicio al cliente al brindar mantenimiento continuo de cada dispositivo, a la vez que se enfoca en el reacondicionamiento para dar una segunda vida a cada terminal, incluso de aquellas que parezcan inoperables.

“Usualmente, las terminales se ofrecen sin mayor valor que entregar el dispositivo. No se tiene un seguimiento de funcionamiento y mucho menos un tratamiento al finalizar su vida útil, lo que se convierte en un problema de contaminación. En Ingenico transformamos este panorama con nuestros centros de reparación de excelencia para garantizar que cada terminal opere con rendimiento excepcional, además que aumente su operabilidad”, declaró Alejandro Bernal, Líder Técnico de Reparaciones de Ingenico.

Limpieza ultrasónica

Lograr un negocio con soluciones innovadoras y que garanticen la mayor seguridad tanto para los retailers como los consumidores, es el objetivo de Ingenico, pero hacerlo de forma sostenible, es la misión y la razón de cada centro.

Por ello, uno de los compromisos de los Centros es la rehabilitación de dispositivos que hayan concluido su periodo de vida para darle una nueva oportunidad a través de programas y servicios de última generación como la limpieza ultrasónica, innovación que, en cuestión de horas, devuelve a la operación a terminales consideradas “inservibles”, sumando así al cuidado ambiental y operatividad de los clientes.

“Pocas marcas se enfocan en este tipo de actividades de recuperación. Ven más fácil hacer el cambio de las tarjetas de los dispositivos que tratar de repararlos cuando hacerlo trae más beneficios como: mayor competitividad, ahorro de costos y cuidado ambiental”, explicó Alejandro Bernal.

La limpieza ultrasónica, indicó Bernal, consiste en someter aquellos equipos reportados como “inservibles”, por haber sufrido derrame de líquidos, oxido o sulfato, a un procedimiento controlado en una máquina generadora de ondas longitudinales para retirar la oxidación y sulfatación producida en las tarjetas (PCBA), que impide el funcionamiento de la terminal.

Una vez realizada la limpieza de la tarjeta, el equipo se ensambla y es sometido a pruebas para valorar su funcionalidad. De ser favorable, en menos de 24 horas se devuelve a la línea de reparación para que en la siguiente fase, se hagan los arreglos de hardware y finalmente, sea reincorporada al ciclo de operación.

En caso de no ser recuperable, lo que ocurre entre un 3% y 4% de los casos, se procede al reciclaje y extracción de piezas útiles en la medida de lo posible. Los daños por causas bacteriológicas como restos de fauna o humanos son descartados por higiene y protección.

Calidad garantizada

El proyecto, aplicado desde inicios de año en Estados Unidos, México y Cono Norte, ha permitido la recuperación de múltiples terminales que hoy operan en el mercado con la garantía de haber sido manipuladas bajo los más altos estándares de protección a nivel mundial.

En su nueva faceta, el tiempo de vida de la terminal puede extenderse varios años, dependiendo las condiciones de uso. Como resultado de su acondicionamiento, el uso de componentes electrónicos y los costos se reducen considerablemente, sumando así al cuidado ambiental y operativo.

“Lo viejo no significa que esté obsoleto. El que pueda parecer una versión anterior o deteriorada, no significa que no sirva y más con nosotros que tenemos un soporte de calidad que brinda confianza al cliente. Saben que no hay otra marca que haría lo que aquí hacemos en recuperación”, finalizó Bernal.