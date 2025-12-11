Rotoplas eleva el estándar ambiental en la construcción mexicana

La transformación de la construcción en México avanza hacia un modelo donde la solidez técnica de los materiales ya no se mide únicamente por su resistencia o costo, sino por la calidad y verificación de la información ambiental que los respalda. En este contexto, la presión por adoptar insumos con análisis de impacto integral se ha convertido en un requisito para competir en un mercado cada vez más orientado a la sustentabilidad y al cumplimiento de estándares internacionales.

Bajo este nuevo escenario, Grupo Rotoplas dio un paso decisivo al obtener la Declaración Ambiental de Producto (DAP) para su sistema de tubería Tuboplus Hidráulico (PP-R). Este documento, auditado bajo las metodologías ISO 14025 y la norma europea EN 15804, funciona como un expediente ambiental que detalla, con rigor técnico, el desempeño del producto desde la extracción de materia prima hasta el cierre de su ciclo de vida. Con ello, Tuboplus se convierte en la única tubería de su tipo en el país con una DAP verificada, un hito que marca un nuevo parámetro para quienes buscan desarrollar proyectos con criterios de sustentabilidad verificable.

Cortesía

El impacto de esta certificación trasciende lo técnico: para fondos de inversión y entidades financieras, integrar materiales con trazabilidad ambiental comprobada reduce riesgos reputacionales, facilita la alineación con marcos de debida diligencia y abre el acceso a instrumentos de financiamiento verde. En un mercado donde la transparencia es cada vez más determinante, Rotoplas gana ventaja al ofrecer información confiable y comparable.

Los resultados del Análisis de Ciclo de Vida revelan que fabricar un metro de Tuboplus genera una huella de carbono extraordinariamente baja, equiparable al envío de un correo electrónico con archivo adjunto. A esta eficiencia se suma que la planta donde se produce opera con energía 100% renovable, lo que disminuye significativamente el impacto asociado a la manufactura. Además, su sistema de termofusión evita el uso de solventes y adhesivos, contribuyendo a un entorno más seguro y a mejores condiciones de calidad del aire y del agua en las obras.

Para constructores, arquitectos y desarrolladores, la DAP se convierte en una herramienta determinante. Tuboplus aporta puntos para certificaciones como LEED, gracias a su alineación con los criterios de “Materiales y Recursos”. Su vida útil estimada de 50 años y su bajo coeficiente de conductividad térmica ayudan a optimizar el desempeño energético y a minimizar pérdidas de temperatura en las edificaciones.

Cortesía

“La DAP da transparencia del impacto ambiental de nuestra tubería y brinda a nuestros clientes información confiable para tomar decisiones de compra más sustentables”, afirmó Mariana Fernández, gerente Sr. de Relación con Inversionistas y Sustentabilidad.

Con este reconocimiento, Rotoplas se consolida como un aliado estratégico para la infraestructura sustentable en México y demuestra que la claridad en datos ambientales no es un complemento, sino una condición indispensable para construir el futuro del sector.