Kapital Grupo Financiero reporta sólido desempeño en el tercer trimestre de 2025

Kapital Grupo Financiero cerró el tercer trimestre de 2025 con un avance destacado en su cartera crediticia y en la captación de recursos, lo que la consolida como una de las instituciones de mayor dinamismo dentro del sistema bancario mexicano. Los resultados más recientes reflejan una tendencia de crecimiento sostenido impulsada por adquisiciones clave, una integración operativa más robusta y una estrategia que apuesta de lleno por soluciones basadas en inteligencia artificial.

Al corte de septiembre, la cartera de crédito se ubicó en 22,000 millones de pesos, un salto anual de 400%, equivalente a 17,600 millones de pesos adicionales respecto al mismo periodo de 2024, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En paralelo, la captación escaló a 45,900 millones de pesos, un avance de 404% o 36,800 millones de pesos más que un año antes.

El fuerte incremento en depósitos tiene su origen en el proceso de expansión iniciado en 2023. Tras adquirir Banco Autofin en septiembre de ese año, la institución pasó de 3,500 millones de pesos en captación a casi 46 mil millones para 2025, lo que analistas del sector interpretan como una señal clara de confianza en la fortaleza operativa y el proyecto de largo plazo del grupo.

El año también marcó hitos relevantes para la consolidación de Kapital. En agosto, la entidad incorporó la mayoría de los activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos, ampliando su infraestructura y base de clientes. Un mes más tarde, el 1 de septiembre, alcanzó la categoría de primer unicornio de inteligencia artificial en América Latina, tras superar una valuación de 1,350 millones de dólares.

El desempeño positivo ha sido respaldado por las calificadoras. En junio, Moody’s México asignó a la institución la nota A-.mx en depósitos a largo plazo, con perspectiva estable, reconociendo su solidez financiera y su capacidad para integrar tecnología de vanguardia en sus operaciones.

“Estos resultados reflejan el compromiso de Kapital con la innovación, la solidez y la inclusión financiera. Hemos logrado unir diferentes entidades bajo una misma visión tecnológica y humana, con soluciones más inteligentes, transparentes y accesibles para nuestros clientes”, señaló René Saúl, CEO de la compañía. “Nuestro objetivo es seguir impulsando el desarrollo de empresas y usuarios que buscan un banco moderno, eficiente y confiable”, agregó.

Con presencia en México y Colombia, Kapital se ha posicionado como una plataforma financiera de nueva generación enfocada en herramientas ágiles para la administración de crédito, operaciones y flujo de efectivo mediante IA. Su trayectoria reciente apunta a un papel cada vez más relevante en el ecosistema financiero de la región.