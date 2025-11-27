El IMEF y Banco Azteca sellan alianza para robustecer las capacidades del CFO mexicano en un entorno desafiante

En un momento en que la transformación digital y la volatilidad global reconfiguran la gestión financiera corporativa, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y Banco Azteca a través de su banca de empresas, consolidaron una alianza estratégica durante el CFO 360 Summit, celebrado el 19 de noviembre de 2025. El acuerdo busca potenciar las capacidades tecnológicas, analíticas y operativas de las empresas afiliadas al instituto, marcando un nuevo capítulo en la cooperación entre el sector financiero y los ejecutivos responsables de diseñar la estrategia económica de las organizaciones.

El convenio fue firmado por Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF, y Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros. Con esta colaboración, los CFOs del país tendrán acceso ampliado a soluciones especializadas en banca empresarial, servicios de inversión, herramientas de pagos digitales, productos de corresponsalía, derivados financieros y plataformas basadas en inteligencia de datos, muchas de ellas desarrolladas por empresas de Grupo Salinas. El objetivo central es facilitar procesos más eficientes, decisiones mejor informadas y una mayor resiliencia ante contextos económicos inciertos.

Durante su intervención, Alejandro Valenzuela destacó que este acuerdo fortalece el vínculo entre el sistema financiero y los líderes de finanzas del país, al proporcionar herramientas que elevan la capacidad de gestión y la respuesta ante escenarios de complejidad creciente. Por su parte, Gabriela Gutiérrez Mora señaló que la alianza impulsa la adopción de soluciones digitales que se han vuelto indispensables para el rol del CFO moderno, además de reforzar la propuesta de valor del IMEF como un organismo que acompaña a sus socios en los retos emergentes del entorno financiero.

En el marco del Summit, también participó Kenneth Smith Ramos, exjefe negociador del T-MEC, expuso que, ante la inminente revisión del T-MEC, resulta prioritario fortalecer la posición negociadora de México mediante una estrategia clara que combine firmeza técnica, coordinación institucional y capacidad de respuesta frente a posibles presiones comerciales de Estados Unidos. Subrayó la importancia de establecer prioridades en cada capítulo del tratado, anticipando escenarios en los que la revisión pudiera convertirse en una renegociación, así como atender con precisión los principales puntos de fricción, particularmente los relacionados con la triangulación comercial y la inversión china. En este contexto, destacó el papel de la Coalición para el Comercio de América del Norte como un actor clave para promover una región integrada y defender el valor del T-MEC, a través de espacios de análisis, incidencia pública y articulación regional, advirtiendo que incluso el mejor escenario implicará márgenes de incertidumbre y un enfoque orientado más al control de daños que a grandes avances estructurales.

En un ciclo económico global marcado por la cautela, la escasez de certidumbre y la presión competitiva, la alianza entre el IMEF y Banco Azteca se perfila como un instrumento relevante para mejorar la capacidad de adaptación de las compañías. De acuerdo con los organizadores del evento, el acceso a servicios financieros y tecnológicos de alto nivel puede convertirse en un factor clave para que los ejecutivos de finanzas del país enfrenten con mayor solidez los desafíos de un entorno cada vez más volátil.