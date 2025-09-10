Reconocen a 81 médicos que lideran la digitalización de la consulta médica en México

La innovación y el trato humano se dieron la mano en la 11ª edición de los Doctoralia Awards 2025, donde 81 médicos de todo el país fueron reconocidos por integrar herramientas digitales en su práctica clínica sin perder la cercanía con sus pacientes.

Desde 2014, este galardón reconoce a médicos que integran la tecnología sin perder el enfoque humano en la atención. Este año, más de 405 médicos fueron nominados tras cumplir criterios que incluyen opiniones positivas de pacientes, votos de colegas, uso de herramientas digitales como agenda en línea y mensajería, participación en foros y verificación de credenciales profesionales.

La premiación evidenció una representación diversa a nivel nacional, con médicos provenientes de más de 20 estados como Yucatán, Querétaro, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Baja California. En términos de concentración, la CDMX tuvo el mayor porcentaje de ganadores con 19.7%, seguido por Jalisco con 16%, Querétaro con 13.6%, Estado de México con 8.6%, Nuevo León con 7.4%, así como Yucatán con 6.1% y Chihuahua con 3.7 por ciento

En total, los médicos reconocidos abarcaron 27 especialidades, entre ellas cardiología, dermatología, ginecología, pediatría, ortopedia, neurología, psicología y odontología, lo que refleja un alcance integral dentro de la comunidad médica.

Durante la ceremonia, Eduardo Lemus, director de Marketing de Doctoralia México, subrayó que la digitalización no resta humanidad a la práctica médica: “En un contexto en el que los pacientes exigen transparencia, disponibilidad y experiencias sin fricciones, estos médicos demostraron que la tecnología puede amplificar la empatía y la calidad clínica. Digitalizar procesos no es deshumanizar la consulta; es liberar tiempo para escuchar mejor al paciente”.

La validación de los resultados corrió a cargo de una firma de auditoría perteneciente a las cuatro principales empresas globales del sector, lo que aporta un sello adicional de confianza.

Además del reconocimiento público, los ganadores reciben un distintivo oficial y material gráfico para reforzar su reputación tanto en consultorios como en plataformas digitales, lo que facilita a los pacientes identificar a profesionales con trayectoria probada y compromiso con la atención de calidad.

Con estos premios, Doctoralia reafirma su compromiso con una medicina más accesible, conectada y centrada en el paciente: una visión que ya no es futura, sino presente en miles de consultorios mexicanos.