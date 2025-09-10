Mercado Libre Experience 2025 consolida a México como líder del comercio digital en Latinoamérica

Durante el arranque de Mercado Libre Experience 2025, representantes del gobierno, socios estratégicos y líderes de la industria se dieron cita en la capital para presentar productos e iniciativas que buscan acelerar la transformación digital del país, en un momento en que México se posiciona como uno de los mercados más sólidos de América Latina.

Conferencia de prensa e informes de resultados

En conferencia de prensa, David Geisen, Director General Mercado Libre México & SR VP de Commerce para Hispanos y Pedro Rivas, Director General Mercado Pago México recordaron que Mercado Libre inició operaciones en 1999 con apenas cinco colaboradores y que, tras más de dos décadas, se ha consolidado en comercio electrónico. Actualmente, la empresa cuenta con 13 centros de distribución en México, mientras que su brazo financiero, Mercado Pago, es ya la aplicación más descargada del país en su categoría.

Durante el evento también se destacó el plan gubernamental “Hecho en México”, una estrategia de largo plazo enfocada en el desarrollo regional, que busca aumentar en 15% el contenido nacional en las cadenas globales de valor. La iniciativa forma parte del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, fortaleciendo la soberanía productiva e incorporando a empresas de todos los tamaños a los circuitos globales de valor.

El Mercado Libre Experience 2025 incluyó conferencias, workshops y paneles que reunieron a expertos de la industria para abordar temas de innovación, digitalización y crecimiento empresarial. Entre los ponentes se destacaron Valeria Moy, economista del ITAM y maestra en Administración por la London School of Economics, con un panorama económico de México; David Geisen, sobre el impacto de la plataforma; y voceros de Mercado Libre y Mercado Pago, quienes compartieron estrategias para optimizar operaciones, logística y el uso de herramientas digitales.

Conferencias en Mercado Libre Experience 2025

Asimismo, se llevaron a cabo paneles sobre estrategias para hacer crecer negocios e incluyó reconocimientos a participantes y espacios de networking, consolidándose como un punto de encuentro clave para compartir conocimiento e impulsar la innovación en el ecosistema digital.

Actividades durante Mercado LIbre Experience

Con estas acciones, Mercado Libre Experience 2025 reafirma su rol como un espacio estratégico donde empresas de todos los tamaños —desde grandes marcas hasta emprendimientos emergentes— pueden innovar, ampliar oportunidades y fortalecer su presencia en el comercio digital de México y Latinoamérica.