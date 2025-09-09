Santander y el lujo de la experiencia digital: cómo crear relaciones significativas con el cliente

En un sector tan competitivo como la banca, crear experiencias significativas para los clientes se ha convertido en un imperativo estratégico. Andrés Araiza, Director Ejecutivo de Tarjetas y Soluciones Digitales en Santander, explica, en entrevista, que la clave está en construir la mejor relación posible con los clientes, actuando como aliados confiables y ofreciendo más que productos financieros tradicionales.

Hoy, la seguridad y la aceptación de tarjetas siguen siendo esenciales, pero ya no suficientes. “El cliente busca experiencias únicas”, afirma Araiza, destacando la importancia de segmentar la oferta: mientras los clientes de altos ingresos priorizan programas de recompensas basados en experiencias exclusivas, el público general se inclina hacia beneficios más inmediatos como cashback. Esto demuestra que la personalización y el valor percibido son esenciales para fidelizar.

Andrés Araíza

La digitalización se ha convertido en un componente central de esta estrategia. Según Araiza, los últimos años han acelerado la necesidad de ofrecer servicios bancarios completos desde el celular. Santander ha apostado por que la experiencia sea lo más fluida posible, reduciendo los pasos necesarios para pagos, transferencias o redenciones de viajes a través de su programa Unique Rewards. Originalmente disponible solo en la app Supermóvil, ahora también se puede acceder desde web, manteniendo siempre el enfoque en la simplicidad y la eficiencia.

Lejos de ser un lujo, la digitalización se posiciona como un camino estratégico para la relevancia futura de la banca. “El banco que no esté preparado digitalmente difícilmente podrá competir”, asegura Araiza, señalando que la cercanía con el cliente no desaparece, sino que se complementa con canales digitales eficientes y personalizados.

La inteligencia artificial (IA) emerge como un pilar para transformar la experiencia del cliente. Araiza explica que, gracias a la IA y al análisis de datos, cada cliente puede ser tratado como un segmento único, recibiendo recomendaciones y soluciones financieras adaptadas a su etapa de vida y hábitos personales. Además, la IA mejora la interacción, haciendo que los agentes puedan ofrecer atención empática y eficiente, y también potencia la prevención de fraude y la optimización de servicios.

En este contexto, la banca se acerca cada vez más al lujo experiencial, donde la calidad, la personalización y la innovación tecnológica se combinan para ofrecer valor real y tangible al consumidor. Santander demuestra que, incluso en finanzas, la creación de experiencias únicas y memorables se traduce en fidelidad y satisfacción del cliente.

