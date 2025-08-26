Actinver evoluciona Bursanet a Actinver Trade y refuerza su apuesta digital

Corporación Actinver anunció el lanzamiento de Actinver Trade, la evolución natural de su reconocida plataforma de trading Bursanet, con la que busca consolidar su presencia en el mercado digital de inversiones. La nueva plataforma mantiene la confiabilidad y seguridad que ha caracterizado a la firma durante más de dos décadas, al tiempo que integra una identidad renovada y mejores tiempos de respuesta tanto en su versión web como en aplicación móvil.

El cambio forma parte de un proceso de transformación que atraviesa el corporativo, cuyo eje principal es colocar al cliente en el centro de su estrategia. “Actinver Trade es apenas el inicio de una transformación digital que estamos viviendo en la compañía, en donde estamos dando un paso firme hacia el futuro, para responder a las necesidades de hoy y prepararnos para las exigencias de un entorno cambiante en el mercado mexicano”, afirmó Luis Hernández Rangel, CEO de Corporación Actinver.

Actinver evoluciona Bursanet a Actinver Trade

De Bursanet a Actinver Trade: dos décadas de experiencia

Bursanet nació hace 20 años como la plataforma autogestionada de trading, y su evolución a Actinver Trade conserva ese respaldo histórico. Ahora, con una nueva identidad visual y estratégica, ofrece una experiencia más ágil y amigable para los inversionistas que buscan tomar decisiones de manera independiente.

La plataforma no solo permite invertir en más de 3,000 acciones nacionales e internacionales, FIBRAs, ETFs, CETES, bonos y divisas, sino que también pone a disposición de los clientes el supermercado de fondos más completo del mercado, con más de 100 opciones de inversión. Además, incluye transferencias SPEI, pago de servicios y la gestión gratuita del formulario fiscal W-8BEN.

Uno de los diferenciales de Actinver Trade es su integración con el resto de los servicios del grupo financiero. Con tan solo unos clics, ahora los clientes podrán acceder de una manera más directa a productos bancarios, créditos, seguros, asesoría personalizada y soluciones de planeación para el retiro mediante Banco Actinver. Asimismo, cuentan con acceso a Acelera Academy, la plataforma de educación financiera de la firma, que busca fortalecer el conocimiento de los inversionistas sobre los mercados.

“Nuestros clientes confían en nosotros para construir su patrimonio, ya sea a través de asesoría o de forma autogestionada, por lo que nuestro compromiso es ofrecerles las mejores herramientas para que puedan lograrlo”, añadió Hernández Rangel.

El cliente en control: Actinver Trade se presenta como una herramienta de ejecución de operaciones, lo que implica que cada transacción responde exclusivamente a las decisiones del usuario, sin recomendaciones de inversión directas. En este sentido, el cliente es responsable de evaluar los riesgos y verificar que los instrumentos elegidos se ajusten a sus objetivos financieros.

Con esta evolución, Actinver busca no solo modernizar su oferta tecnológica, sino también posicionarse como uno de los referentes del trading digital en México, en un entorno cada vez más competitivo y con inversionistas que demandan soluciones rápidas, seguras y diversificadas. Para conocer más, visita: https://actinvertrade.actinver.com/