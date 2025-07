Bank of America es reconocido como el Mejor Banco de Inversión de América Latina por los Euromoney Awards of Excellence 2025 y el Mejor Banco de Trade Finance de Global Trade Review (GTR) Leaders in Trade Awards 2025.

Bank of America ha sido galardonado con dos de los premios más prestigiosos del sector financiero en la región, consolidando su liderazgo y compromiso con sus clientes en América Latina. La institución fue nombrada “Mejor Banco de Inversión de América Latina” por quinto año consecutivo por los Euromoney Awards for Excellence 2025, y “Mejor Banco de Trade Finance” por los Global Trade Review (GTR) Leaders in Trade Awards 2025.

Este reconocimiento es de particular relevancia, dado que los “Awards of Excellence” son universalmente considerados como la evaluación más rigurosa y prestigiosa de la excelencia bancaria a nivel global. La sostenida trayectoria de Bank of America, que nuevamente ha sido distinguido por Euromoney tras múltiples ediciones consecutivas, no solo reafirma su liderazgo, también subraya la fortaleza de la plataforma global de Bank of America y su capacidad para ofrecer soluciones integrales y asesoramiento estratégico a corporaciones, instituciones financieras y entidades gubernamentales en toda la región, con un enfoque particular.

Los premios “Awards for Excellence” de la revista Euromoney fueron los primeros de su tipo y son considerados un referente en la industria bancaria global, evaluando una combinación de desempeño cuantitativo y cualitativo. Por su parte, los “Leaders in Trade Awards” de Global Trade Review (GTR) reconocen a las instituciones líderes en el mundo del financiamiento al comercio, destacando la innovación y el servicio al cliente.

Este doble reconocimiento refuerza la posición de Bank of America como un socio estratégico para el crecimiento y la internacionalización de las empresas en México y en toda América Latina.