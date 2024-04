Descubre Laredo, TX: el destino fronterizo creciente y vibrante

En este 2024, Laredo, Texas, continúa destacándose como el principal destino turístico fronterizo, atrayendo a visitantes de México con cifras récord, esto en parte por la cercanía a las principales ciudades de México y su importantísima actividad económica.

Durante el año pasado, la ciudad recibió un total de 9.5 millones de viajeros en automóviles, 29.4 millones de peatones y, de manera extraordinaria, 12.8 millones de visitantes que cruzaron en autobús y automóvil.

El origen de los turistas mexicanos que visitan esta ciudad está encabezado por los “regios”, de Monterrey y su zona metropolitana, Piedras Negras en Coahuila, Ciudad de México, Ciudad Acuña y Puerto Vallarta, según datos proporcionados por la Oficina de Convenciones y Visitantes de la ciudad.

La aerolínea Allegiant sumará más vuelos directos a Las Vegas y Orlando además de inaugurar su vuelo a Los Ángeles -LAX-; adicionalmente, American Airlines y United aumentan a 5 frecuencias diarias a DFW y otras tantas a Houston -HOU-; “ya que los mexicanos utilizan Laredo como HUB para vuelos a toda la Unión Americana”, indicó Gilberto Sánchez, Director del Aeropuerto -LRD-.

Además, la tasa de ocupación hotelera supera el 69%, con una creciente oferta hotelera que incluye la construcción de dos nuevos hoteles de las marcas Marriott y Hilton, que ya tienen hoteles de dichas cadenas en Laredo; esto se suma a los 43 existentes de otras marcas y la remodelación de los existentes para satisfacer las necesidades de los turistas que visitan la ciudad durante todo el año, especialmente en verano y durante la época de compras.

Cortesía: HISPANIC GLOBAL NEWS

Los centros comerciales de la ciudad, como el Mall del Norte y The Outlet Shoppes at Laredo, reciben conjuntamente a más de 10 millones de compradores al año. Especialmente notable es The Outlet Shoppes at Laredo, que con más de 50 tiendas y más de 2 millones de visitantes anuales, se ha convertido en el centro comercial tipo outlet preferido para el turismo mexicano, gracias a su cercanía a los puentes fronterizos y sus atractivas ofertas con ahorros de hasta un 70%. Recientemente, el centro comercial ha incorporado dos nuevas marcas, HUGO BOSS y LACOSTE, y pronto abrirá la PROSHOP Outlet Store de los Dallas Cowboys.

La diversidad de atractivos en la ciudad, incluyendo museos, galerías, el casco antiguo en el centro de la ciudad y una gastronomía única, convierten a Laredo en un destino irresistible tanto para el ocio como para los negocios, siendo un orgulloso crisol de dos culturas.

Con estas cifras récord, oportunidades y atractivos, no cabe duda de que visitar Laredo es una experiencia única. ¡Basta con hacer clic en visitlaredo.com para encontrar el hotel de su preferencia, reservar y listo! Prepárese para vivir días llenos de diversión, aventura, encanto, comodidad, precios accesibles y un ambiente familiar, gozando de la seguridad que solo Laredo, Texas, puede ofrecer.

Para más información sobre una futura visita a Laredo, puede visitar el sitio web visitlaredo.com, descargar la APP VISITLAREDOTX disponible para iOS y Android, o seguir las redes sociales como VISITLAREDOTX.

Visita Laredo, Texas Descubre Laredo, TX: el destino fronterizo creciente y vibrante





[Datos actualizados disponibles en: https://explore.dot.gov/views/BorderCrossingData/CrossingRank?%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y]