ICEMéxico es nombrado miembro del 1 % de emprendedores ganadores del Two Comma Club

Sin un equipo de marketing talentoso, ICEMéxico, empresa de tecnología educativa, no lograría cumplir con la misión de transformar la educación en México. La innovación y creatividad de su equipo son reconocidos no solo por los integrantes del Instituto, sino por críticos internacionales como ClickFunnels, que premió al equipo con el Two Comma Club por facturar 1 millón de dólares en la plataforma.

Christian Rios, director y fundador de ICEMéxico, explicó que este premio internacional en publicidad se otorga desde 2017 a quienes crean un “Funnel” (embudo) en la plataforma y logren tal impacto que su facturación de ventas asciende al millón de pesos, algo que solo logra el 1% de los usuarios de ClickFunnels. Muestra de ello es que solo 737 premios han sido entregados a la fecha.

En su caso, detalló, el camino en ClickFunnels comenzó en 2020 cuando comenzaron a poblar la plataforma como constructor de páginas con lo que lograron su primera factura de 97 dólares, que un año después se convirtió en el millón de dólares gracias a su embudo “Semana Emprende Enseñando Night Show”, su segunda edición de “Emprende Enseñando”.

“Cuando abrimos el embudo, en tan solo 15 días alcanzamos la cifra que ahora nos permite ser parte del 1% de los locos que cree que puede lograrlo como manifiesta la plataforma. Es como un ‘Oscar’ o ‘Emmy’ para los emprendedores”, declaró.

Cosechando éxitos

Para Christian Rios no es sorpresa que su equipo de marketing destaque de esta forma, pues sabe que cuenta con el mejor talento que no solo se enfoca en posicionar su oferta, sino en ser producto de su producto al estar en crecimiento y aprendizaje constante para ser mejores cada día.

Esto, les ha permitido obtener otros reconocimientos como el “HotmartBlack”, entregado por Hotmart a las empresas que facturan más de 100,000 dólares en su página; y por su trabajo integral recientemente fue galardonado por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Conocer, al ser el mayor centro organismo certificador en 2023.

La emisión de 39,366 certificados en los más de 2,500 centros evaluadores en el país, permitió a ICEMéxico posicionarse como el sistema educativo en red con mayor impacto y pertinencia en Latinoamérica. Para 2024, el objetivo es emitir 70,000 certificados.

Pero las metas no se detienen ahí. El siguiente paso que el equipo planea es ganar el premio que ClickFunnels entrega a quienes alcanzan los 10 millones de dólares, galardón que solo 17 emprendedores han conseguido.

“El Two Comma Club es nuestro primer escalón, un orgullo que todos tenemos por pertenecer a algo tan selecto. Es un premio que en verdad representa a toda la empresa y el trabajo de cada uno de nosotros, es un reconocimiento en el cual sin el apoyo de cada uno de nuestros compañeros no se hubiera logrado”, finalizó Christian Rios.