Finance Transformation Summit: claves para una transformación financiera exitosa

Los líderes más destacados en el mundo de las finanzas se dieron cita en la primera edición del “Finance Transformation Summit,” un evento exclusivo centrado en la digitalización y la transformación financiera de las organizaciones. Organizado por Victor Medrano, fundador de The 1% of Financial Leaders y Contralor de Abent 3T (by Santander), este congreso reunió a expertos de renombre internacional para discutir los desafíos y oportunidades que enfrenta el mundo de las finanzas en la actualidad.

Transformación Financiera: Más allá de la Tecnología

En la apertura del evento, Diego del Bel Belluz, CFO de Novartis, enfatizó que la tecnología es una pieza clave en la transformación financiera, pero no es garantía de éxito por sí sola. Según él, la verdadera transformación financiera implica un cambio fundamental en la mentalidad de las personas, su capacitación y la creación de una conciencia sólida sobre cómo aprovechar la tecnología para mejorar los procesos y la toma de decisiones.

Juan Carlos, CFO de IBM, agregó que la transformación financiera debe abordarse desde tres perspectivas esenciales: procesos, tecnología y habilidades. No se trata solo de realizar inversiones en tecnología, sino de optimizar los procesos para que sean más eficientes y efectivos. La transformación debe involucrar a toda la organización, no limitándose al equipo financiero.

Finance Transformation Summit (MAHONRIPS)

Inversión Digital y Asignación de Capital

La digitalización juega un papel crucial en la forma en que las empresas interactúan con los clientes y aprovechan los datos para tomar decisiones estratégicas. Para los directores financieros (CFOs), es fundamental entender los ciclos económicos y tomar decisiones adecuadas sobre cómo asignar los recursos financieros de la empresa. Asignar capital de manera indiscriminada a todas las oportunidades puede ser contraproducente, y es esencial ejercer disciplina en este proceso.

Finance Transformation Summit

Liderazgo Transformacional y Diversidad

El evento también destacó la importancia de la cultura empresarial y la diversidad en los equipos de trabajo. Eric Schmidt, CFO de Daimler Truck, resaltó la necesidad de aprender de los errores y cambiar la mentalidad como aspectos cruciales para el desarrollo de productos de vanguardia.

Alma García, ex CEO de GPTW, enfatizó que la cultura empresarial es la columna vertebral de la empresa y que los líderes deben esforzarse por establecer y mantener una cultura consistente y coherente. Reconoció la importancia de premiar el error como parte fundamental del proceso de aprendizaje.

Jorge Tejeda, ex Managing Director en Citi, resaltó la importancia de la seguridad psicológica en el entorno laboral y cómo los líderes deben saber escuchar y solicitar opiniones externas para mejorar. Destacó que la autoconciencia es clave para el liderazgo.

Finance Transformation Summit

La Importancia de la Transformación Financiera

El “Finance Transformation Summit” proporcionó una visión valiosa sobre cómo las empresas pueden enfrentar los desafíos actuales y prepararse para el futuro. La transformación financiera bien ejecutada puede mejorar la eficiencia operativa, aumentar la productividad y ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas y estratégicas. Esto se traduce en un mayor retorno de la inversión y una ventaja competitiva en un mercado en constante cambio.

El evento fue un espacio enriquecedor que resaltó la importancia fundamental de la transformación financiera. Los panelistas compartieron conocimientos valiosos que influirán en la forma en que las empresas aborden estos desafíos en el futuro.

En sus palabras de cierre, Victor Medrano expresó que el objetivo del evento se cumplió y animó a los líderes financieros a tomar riesgos al invertir en digitalización y buscar experiencias de alto impacto. El “Finance Transformation Summit” marca un momento histórico en el proceso de México y en la evolución de las finanzas a nivel global.