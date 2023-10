America Best of Best Awards reconoce a Mayan Monkey con su nominación

Mayan Monkey, una marca de hotel líder en la industria de la hospitalidad para viajeros, se enorgullece de anunciar su nominación como “Mejor Marca de Hotel”, “Best Hotel Group” y “Best Lakeside Hotel” en los prestigiosos premios America Best of Best Awards. Esta nominación es un testimonio de la dedicación inquebrantable de Mayan Monkey.

Cortesía Grupo Anderson's

Con ubicaciones en destinos de ensueño como Cancún, Tulum y Los Cabos, Mayan Monkey ha establecido un estándar excepcional en la industria hotelera. Sus espacios de co-living de diseño único, que fomentan la conexión y la comunidad entre los viajeros, han atraído a huéspedes de todo el mundo.

La nominación representa un reconocimiento destacado, Mayan Monkey ha demostrado su búsqueda constante de la excelencia en el campo de la hospitalidad. Con gran entusiasmo, el equipo de Mayan Monkey aguarda ansioso la ceremonia de premiación, mientras persevera incansablemente en su empeño de proporcionar experiencias excepcionales a los visitantes de todos los rincones del mundo.

Mayan Monkey ofrece una amplia gama de actividades y servicios para sus huéspedes, desde yoga al amanecer hasta talleres de arte y experiencias culinarias únicas. Con su enfoque en el bienestar, la comunidad y la diversión. Los viajeros buscan algo más que un lugar para quedarse; buscan una aventura auténtica y significativa.

Apoya a Mayan Monkey votando y conocelos a través de su comunidad y sitio web.