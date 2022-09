La relevancia de la educación y capacitación para el talento en tu empresa

El activo más valioso que tiene tu compañía es el equipo de trabajo, por eso es vital invertir en su educación y capacitación para crecer y escalar el negocio. Daniel Marcos, Co-Fundador y CEO de Growth Institute, explica que, ante un mercado empresarial cada vez más competitivo, donde prácticamente te tienes que “pelear” por el talento, ofrecer ese “beneficio adicional” en las compensaciones ayuda a retener a los mejores colaboradores.

De acuerdo con OCCMundial, 9 de cada 10 trabajadores busca mejorar su situación educativa, capacitarse o actualizar sus conocimientos. Sin embargo, no todos reciben este beneficio de parte de sus empresas, mucho menos en momentos de crisis, cuando es más importante tener empleados con nuevas y mejores habilidades: durante la pandemia, 5 de cada 10 colaboradores no recibió ningún tipo de capacitación.

“Cuando eres un líder de negocio, sabes que el panorama empresarial es cada vez más competitivo, por lo que es importante mejorar la productividad de tu equipo y, la única manera de hacerlo, es darles la oportunidad de adquirir mayores herramientas a través de la educación”, menciona Daniel Marcos.

El Co-Fundador y CEO de Growth Institute agrega que los programas de desarrollo en las compañías son un plan de crecimiento para las organizaciones, pues al adquirir habilidades, la productividad de los trabajadores se incrementa. “Una empresa que se preocupa por el crecimiento del talento, es una empresa que tiene el futuro asegurado”, refiere.

Muchas empresas y poca educación

Para Daniel Marcos, Latinoamérica es una región donde existe una brecha importante en capital humano, sobre todo en lo relacionado a la calidad de la educación, pues todavía hay un número importante de empresas que no han descubierto que brindar certificaciones o reconocimientos motiva a los trabajadores a dedicar tiempo al aprendizaje, lo que desemboca en la adquisición de un alto número de habilidades que generarían retornos de inversión importantes para las compañías.

Si bien, esto último es difícil de cuantificar, una manera de darte cuenta que tu estrategia de desarrollo de talento está funcionando es el grado en que se agilizan los procesos de movilidad interna, así como el incremento en la permanencia de los colaboradores. De acuerdo con Linkedin, los empleados de compañías con alta movilidad interna suelen permanecer en la organización hasta dos veces más, lo que se traduce en optimización de recursos valiosos como tiempo y dinero.

Y por si esto no fuera poco, la red social especializada en la comunidad laboral revela que para 94% de los trabajadores afirma que permanece en su empresa si recibe capacitación y preparación que le permita mejorar su desempeño y carrera profesional.

Evolucionar o morir, el dilema

Según el Future of Jobs Report, de The World Forum Economic, tan solo este 2022, no menos del 54% de los trabajadores necesitarán someterse a un proceso de redefinición y adquisición de nuevas habilidades si quieren mantenerse activos en el mercado laboral. En este sentido, Daniel Marcos recomienda a las empresas recurrir a los centros de capacitación como Growth Institute que ayudan a los líderes a mejorar y escalar su negocio a través de metodologías, herramientas y asesorías especializadas en la implementación adecuada para poder experimentar resultados desde el día 1.

“También en educación se pueden hacer comunidades de aprendizaje. La idea es que esos conocimientos no se queden en un solo lugar, sino que se expandan para asegurar que cada vez más líderes cuenten con las armas necesarias para crear una fuerte estrategia, y plan de ejecución, para lograr las metas que llevarán a tu empresa al siguiente nivel”, afirma Daniel Marcos.

Finalmente, el Co-Fundador y CEO de Growth Institute hace un llamado a generar una cultura de desarrollo que impulse constantemente el aprendizaje al interior de las compañías, pues de nada sirve contar con todas las habilidades si no se aprovechan dentro del entorno laboral.