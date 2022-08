Estadísticas desalentadoras de las Pyme se revierten con el método “Ignorancia selectiva”: Erick Gamio

En México, 75 por ciento de las PyMEs fracasan y cierran sus operaciones antes de cumplir los dos años de haber iniciado operaciones, siendo éstas las que generan 72 por ciento de los empleos en México y representan 52 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país este último dato de acuerdo con la Secretaría de Economía.

En materia de negocios, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refieren que, aproximadamente de cada 100 establecimientos que nacen, casi 52 “mueren” antes de cumplir 2 años; 31 antes del primer año y 21 entre el primero y antes de cumplir el segundo año, la proporción de cierres disminuye a medida que los negocios tienen mayor edad.

De acuerdo con el organismo, las estadísticas de esperanza de vida, nos permiten conocer el número de años que en promedio se espera viva un establecimiento al momento de iniciar operaciones.

En el territorio nacional, Oaxaca tiene la mayor esperanza de vida al nacer con 11.4 años; en contraste, Tamaulipas y Veracruz su esperanza de vida es de 7.2 y 7.4 años, respectivamente.

La Ignorancia selectiva, un método para revertir cifras negativas

Ante este panorama de estadísticas, Erick Gamio, un reconocido networker latinoamericano, ha innovado al hacer énfasis en el concepto de “Ignorancia Selectiva”, un método que tiene como objetivo preservar nuestra energía, enfoque y capacidad de ejecución, para así enfrentarnos a los desafíos personales y profesionales a los que todos tenemos que responder en medio de la crisis económica que se vive a nivel global.

Para ello Gamio propone que no vivamos enterados de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Que seamos ignorantes adrede. Suena una locura ¿Verdad?, pero sus resultados atravesando crisis lo avalan.

En el 2019, su negocio principal, facturó 2.6 millones de dólares. En Abril del 2020 luego del encierro y colapso operativo del mundo, sus ingresos brutos cayeron 40 por ciento. Sin embargo, en menos de 6 semanas regresó a la facturación mensual normal. Luego creció en 57 por ciento en el 3er trimestre y cerró 2020 con una ganancia de 4.5 millones, casi el doble de lo proyectado. Gamio explica cómo la ignorancia selectiva le ayudó a generar resultados récords en medio de una crisis:

“Nuestra mente es la herramienta con la que creamos el valor que le entregamos al mundo. Si no la nutrimos bien, sabotearemos nuestros resultados. La entrada de información en nuestra mente, programa pensamientos, esos pensamientos generan decisiones, esas decisiones se convierten en acciones y esas acciones producen resultados. El dinero que ganamos, dónde vivimos, el auto que manejamos, cómo educamos a nuestros hijos; los resultados son el todo, son nuestra realidad”

“Durante el confinamiento mientras mucha gente a mi alrededor se graduaba como experta en virología compartiendo misteriosos estudios en los grupos de WhatsApp, yo estaba aislado, sosteniendo. Mientras la gente se hipnotizaba viendo la curva de muertes, mis socios y equipos estábamos ejecutando un plan de innovación para rescatar nuestros negocios. De haber estado enterándonos de todo, nos habríamos inundado de miedo, preocupación y ansiedad. Elementos no funcionales al momento de rescatar varios negocios internacionales en simultáneo”

“Si no voy a hacer algo al respecto y/o no es información útil para mi familia o negocios, no tengo por qué ponerle atención” concluye.

La ignorancia selectiva que Erick Gamio propone no es una negación de la realidad ni de sus aspectos negativos. “Se trata de una plena consciencia sobre que los inviernos existen y requieren redoblar esfuerzos y para eso, debemos preservar nuestra energía y enfoque para atacar lo que podemos controlar y soltar lo que no”.

Erick Gamio es un emprendedor que creó y opera 3 negocios multinacionales que facturan casi 9 millones de dólares por año en 9 países y fue pionero en la creación de contenido online sobre emprendimiento en América Latina desde el 2009, con más de 15 millones de reproducciones y 7 mil alumnos en sus cursos vendidos en 27 países. Reconocido a nivel internacional por su estilo disruptivo Gamio señala “Hoy estamos entrando en un nuevo invierno, otra crisis mundial y es en estos momentos donde debemos cuidar nuestro espacio mental. Para eso, hay que desprendernos del ego y no tener problema con parecer ignorantes en el almuerzo familia, por no saber el último último suceso nacional o internacional”.