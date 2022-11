Aficionado con bandera LGBT+ invade la cancha durante partido Portugal vs. Uruguay

Aficionado con bandera LGBT+ en el Portugal vs Uruguay. (FOTO: EFE)

Un aficionado con la bandera arcoíris de la comunidad LGBT+ invadió de manera espontánea la cancha del Estadio Lusail durante el partido entre las selecciones de Portugal y Uruguay correspondiente al grupo H de la Copa Mundial de Qatar 2022.

Además, de la bandera, el espontáneo portaba una playera azul con el escudo de ‘Superman’ y los mensajes, “Save Ukraine” (Salven Ucrania) y “Respect for Iranian Woman” (Respeto para las mujeres iraníes).

El partido fue detenido al minuto 51 por el árbitro central Alireza Faghani durante la invasión del aficionado, quien después de correr unos metros sobre la cancha del Estadio Lusail fue detenido por elementos de seguridad.

Se metió a la cancha con una bandera LGBT 🏳️‍🌈 estando la homosexualidad prohibida en Qatar.

Lo aplaudo. pic.twitter.com/OXHUh7r0Yb — Bian Soifer (@biansoifer10) November 28, 2022

Aficionado con bandera LGBT+ durante el Portugal vs Uruguay (FOTO: EFE)

¿Cuál es el castigo en Qatar por portar bandera LGBT+?

La homosexualidad y la bandera de la comunidad LGBT+ están prohibidas en Qatar. Sin embargo, un informe publicado por la ILGA en 2020, expone que no se ha documentado una ejecución por prácticas homosexuales en Qatar, si bien la nación aún aplica la pena de muerte para otros delitos.

Técnicamente, explica la ILGA, bajo la sharía o ley islámica sería posible que un hombre musulmán en Qatar sea condenado a la pena capital por conductas homosexuales, pero en la práctica no se ha notificado ningún caso en que esto haya ocurrido.

¿Cuál era la postura de la FIFA sobre la bandera LGBT+?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró durante una reunión en Doha, en abril de este año, que “todo mundo verá que todos son bienvenidos aquí en Qatar, incluso si hablamos sobre la comunidad LGBT”.

Estas garantías coinciden con las que el Grupo de Trabajo de la UEFA recibió en su tercera visita al país árabe en mayo del 2021.

La UEFA señaló en un comunicado que se debatió “ampliamente” sobre los derechos del colectivo LGBT+ y resaltó que “se dieron garantías” de que los hinchas serán recibidos con seguridad “con banderas arcoíris” en consonancia con las anteriores declaraciones de bienvenida a todo el mundo a Qatar y de respeto a la cultura y las costumbres locales.

“El grupo preguntó si el personal de los hoteles estaba informado sobre la necesidad de acoger a todos los huéspedes sin discriminación y obtuvo garantías de que así será”, añadió la UEFA.

Jefe de policía adviertió a la comunidad LGBT

Abdulaziz Abdullah Al Ansari, mayor general de la policía de Qatar, dijo en abril a la agencia AP que las parejas LGBT serán bienvenidas y aceptadas, aunque recordó que las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas delito en ese país.

En ese sentido, advirtió que si un aficionado ondea una bandera arcoíris, se la retirarán no porque estén prohibidas, sino para protegerlo de posibles agresiones de otras personas.

“No podemos cambiar las leyes. Uno no puede cambiar la religión durante 28 días de Copa del Mundo”, dijo Abdulaziz Abdullah y opinó que la comunidad LGBT debe manifestarse donde no estén prohibidas las relaciones homosexuales y no en un estadio de futbol.

(Con información de EFE)