Defensa árabe Yasser al Shahrani se pierde partido vs. México y el resto del Mundial de Qatar

Al Shahrani salió lesionado en el Arabia vs Argentina. (FOTO: EFE)

El defensa árabe saudí Yasser al Shahrani se perderá el juego contra la Selección Mexicana y el resto del Mundial de Qatar tras haber sufrido una fractura de mandíbula en el choque que tuvo con su portero Mohammed Al-Owais en los últimos minutos del partido contra Argentina.

Tratado en el césped durante varios minutos, el jugador de 30 años de edad fue finalmente evacuado en camilla y llevado desde Doha al Hospital de la Guardia Nacional en Riad, capital de Arabia Saudita, explicó la federación saudí.

Un equipo de paramédicos traslada al defensa saudí Yasser Al-Shahrani en una camilla. (Luca Bruno/AP)

Por orden del príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país, Mohamed Bil Salman, Al Shahrani fue trasladado en jet privado a una clínica de Alemania para sanar la lesión tras haber sido operado de urgencia por una hemorragia interna.

Arabia Saudí confirmó finalmente que no podrá regresar a la concentración del equipo. En un mensaje, el futbolista de 30 años quiso tranquilizar a los aficionados: “Quiero tranquilizar sobre mi estado de salud, estoy mejor. No me olviden en sus rezos. Felicidades por la victoria. Gracias”.

La selección árabe saudí lidera el grupo C del Mundial de Qatar tras su victoria frente a Argentina y el empate que firmaron Polonia y México. El próximo partido de Arabia Saudí en el Grupo C será el sábado contra Polonia.

Calendario de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar

La Selección Mexicana y la de Arabia Saudita se enfrentarán el miércoles 30 de noviembre en la última jornada del Grupo C.

Fechas y horarios de la Selección Mexicana en el Mundial

México vs Argentina | Sábado 26 de noviembre | 13:00 horas, tiempo del centro de México (16:00 horas tiempo local) | Estadio de Lusail

México vs Arabia Saudita | Miércoles 30 de noviembre | 13:00 horas, tiempo del centro de México (22:00 horas tiempo local) | Estadio de Lusail