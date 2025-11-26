Sube tasa de ocupación y baja informalidad en NL

Durante el tercer trimestre del año, la tasa de ocupación de Nuevo León registró un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que la tasa de informalidad disminuyó entre ambos períodos, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo señaló que en el trimestre en cuestión la población ocupada en la entidad fue de dos millones 926 mil 943 personas, lo que resulta en una tasa de ocupación de 96.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), mayor a la de 96.4 por ciento registrada en el tercer trimestre del 2024.

En términos absolutos, la población ocupada se incrementó 0.93 por ciento o 27 mil 39 personas, respecto a los dos millones 899 mil 904 ocupados en el periodo julio-septiembre del año pasado.

Por su parte, la población desocupada en el trimestre fue de 97 mil 991, resultando en una tasa de desempleo de 3.2 por ciento, menor en 40 puntos base respecto al 3.6 por ciento registrada hace un año.

Así, la población desocupada este trimestre bajó 8.44 por ciento o nueve mil 28 personas al compararlo con los 107 mil 19 personas desempleadas hace un año.

Respecto a la tasa de informalidad, éste se ubicó en 34.2 por ciento en el periodo en cuestión, menor a la de 34.9 por ciento de hace un año, lo que implicó que las personas laborando en este segmento pasaran de un millón 12 mil 66 a un millón un mil 15 este año, es decir, 11 mil 52 menos.

Pese a este desempeño positivo en términos anuales, en su comparación respecto al trimestre previo fue negativo, pues la tasa de ocupación disminuyó y por su parte la tasa de informalidad se incrementó.

Con base al reporte del Inegi, la tasa de ocupación bajó 40 puntos base respecto al segundo trimestre, cuando fue de 97.2 por ciento; mientras que la tasa de desocupación pasó de 2.8 por ciento a 3.2 por ciento, un incremento de 40 puntos base.

La tasa de informalidad subió 0.5 puntos porcentuales, pues en el segundo trimestre fue de 33.7 por ciento, esto implicó un alza de 19 mil 939 personas laborando en este segmento entre ambos trimestres.

Un especialista indicó que le baja trimestral en la tasa de ocupación en la entidad se explica principalmente por un incremento de 0.96 por ciento en la PEA entre ambos trimestres, al pasar de dos millones 996 mil 190 a tres millones 24 mil 934, resultando en 28 mil 744 más personas.

“Si vemos las cifras absolutas, vemos que en el tercer trimestre hubo 15 mil 739 personas más ocupadas que en el segundo trimestre, pero como la PEA es mayor en este trimestre, pues es lógico que la tasa de ocupación disminuya pese a haber más personas trabajando”, indicó.

ManpowerGroup señaló que a nivel nacional en el tercer trimestre las personas que laboraron en la informalidad fueron 33 millones, lo que equivale a una tasa de 55.4 por ciento.

Agregó que la informalidad aumentó en cerca de 500 mil personas para el periodo de abril a junio de este año, de igual forma la tasa del 54.6 por ciento de 2024 se incrementó 0.8 puntos porcentuales para este tercer trimestre de 2025.

“Los estados del norte mostraron las tasas más bajas de empleo informal, como lo son Coahuila, con una tasa de 33.3 por ciento; Nuevo León, con 34.2 por ciento; y Chihuahua, con 36.5 por ciento”, indicó.

“El aumento de la informalidad no solo refleja un reto económico, sino una realidad que limita el desarrollo laboral de millones de personas. Más de la mitad de la fuerza laboral en México trabaja sin prestaciones ni seguridad social, y eso frena el crecimiento del país”, dijo Fernando Bermúdez Pire, director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup.

“La informalidad perpetúa la vulnerabilidad de trabajadores sin prestaciones, sin ahorro para el retiro y sin estabilidad. Necesitamos mecanismos de contratación formal flexibles y políticas de formalización laboral acordes con la realidad del mercado laboral hoy”, señaló.

“Los contrastes regionales, entre las tasas de informalidad de las diferentes entidades federativas evidencian la desigualdad de oportunidades laborales en el país. Atender los territorios donde el fenómeno es más agudo, para mejorar las condiciones laborales y fortalecer la competitividad nacional, necesita volverse prioritario”, agregó.