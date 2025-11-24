Baja a 3.38% inflación de Monterrey

Durante la primera quincena de noviembre, la inflación anual de Monterrey se ubicó en 3.38 por ciento, por debajo del 3.5 por ciento reportada en la segunda quincena de octubre y el menor nivel desde la segunda mitad de agosto, cuando fue de 3.24 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que los primeros días de noviembre Monterrey registró una deflación (inflación negativa) de 0.04 por ciento, con lo que en al año ésta fue de 3.15 por ciento.

Por segmentos, el de otros servicios registró la mayor inflación anual en el mes en cuestión, al ser de 8.47 por ciento, 75 puntos base más que la de 7.72 por ciento registrada la quincena previa.

Dentro de este rubro, el de restaurantes, bares y similares reportó una inflación anual de 8.25 por ciento, y dentro de éste el de loncherías, fondas, torterías y taquerías registró una de 8.79 por ciento respecto a la primera quincena de noviembre del año pasado.

El segmento de salud reportó la segunda inflación anual más alta, siendo de 5.54 por ciento, donde los medicamentos alcanzaron una inflación de 5.4 por ciento.

A nivel nacional, la inflación quincenal fue de 0.47 por ciento, resultando en una anual de 3.61 por ciento, mayor a la de 3.5 por ciento registrada en la segunda quincena de octubre.

“En la primera quincena de noviembre, la inflación general se ubicó en 0.47 por ciento respecto al cierre de octubre, ubicándose por encima de las previsiones del mercado de un incremento de 0.40 por ciento y en términos anuales, la inflación aumentó a 3.61 por ciento, manteniéndose dentro del intervalo de variabilidad de Banxico”, señalaron Janneth Quiroz y Kevin Louis Castro, analistas de Monex.

Detallaron que respecto a los genéricos que más explicaron el avance quincenal de la inflación general, de acuerdo con su nivel de incidencia sobre el INPC, se encuentran: electricidad (20.70 por ciento), colectivo (4.32 por ciento), loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.47 por ciento), servicios profesionales (10.56 por ciento) productos para el cabello (2.52 por ciento) y jitomate (3.98 por ciento).

“Si bien la inflación se mantiene dentro del intervalo de variabilidad de Banxico, esto se explica principalmente por el desempeño del componente no subyacente, que ha promediado 2.99 por ciento anual en lo que va del año ante una base de comparación elevada”, indicaron.

Agregaron que en contraste, la inflación subyacente, que ofrece una visión más estable de las tendencias inflacionarias y su trayectoria de mediano plazo, se ubicó en su nivel más alto en más de año y medio, pese al entorno de menor dinamismo económico.

“Banxico estima que la debilidad de la actividad económica generará menores presiones inflacionarias hacia adelante, particularmente en el rubro de servicios, lo que ha justificado los recortes a la tasa de interés en los últimos meses”, indicaron.

“Aunque la inflación se ubicó por encima de las expectativas, en INVEX Análisis Económico esperamos que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México vote a favor de un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia en su última reunión de 2025”, señalaron analistas de este grupo financiero.

“Para el cierre de 2025, nuestro estimado para la inflación general se ubica en 3.8 por ciento, mientras que el correspondiente para la parte subyacente se revisó al alza de 4.1 a 4.2 por ciento. Con respecto a 2026, nuestros pronósticos para la inflación general y subyacente continúan en 4.0 y 3.8 por ciento, respectivamente”, agregaron.