Invertirán 4 mil mdp en Torre Rise

La Torre Rise requerirá de una inversión de 4 mil millones de pesos (mdp), tendrá 484 metros de altura y 99 niveles, para convertirse en el rascacielos más alto de América, el cual estará listo en 2027, informaron empresas que administran su edificación.

“Torre Rise es uno de los proyectos más icónicos de la ciudad; son 99 niveles, skydeck, hotelería y espacios que posicionan a Monterrey a nivel continental”, afirmó Iván Chávez, director comercial de Alora, en entrevista con El Financiero.

Además de dicha empresa, también participan en la edificación Ancore Group.

LLEGA KIMPTON A MONTERREY CON HOTEL Y “BRANDED RESIDENCES”

En particular, Alora se encuentra trabajando con Kimpton, ya que esta marca abrirá su primer hotel en Nuevo León (NL), específicamente en Torre Rise.

En el rascacielos también se incluirán 58 “branded residences” de Kimpton.

Esta marca pertenece a IHG Hotels & Resorts, empresa basada en el Reino Unido, que también opera InterContinental, Holiday Inn Hotels & Resorts y Crowne Plaza.

MÁS ALLÁ DE TORRE RISE

Alora también está concentrada en otros proyectos como Santiago Norte y algunos otros desarrollos en el área metropolitana de Monterrey.

“Estamos trabajando en un desarrollo de 50 hectáreas en Santiago Norte, considerado un nuevo polo de crecimiento en el área metropolitana, además de proyectos adicionales en Apodaca y Cumbres”, indicó Chávez.

Estamos llegando a 30 años en el mercado y cada unidad de negocio se está fortaleciendo con proyectos propios”.

A su vez, Alora desarrolló Torre Obispado, Punta Cero y Nave 01; así como hoteles, vivienda horizontal y obra pública.

Con estos movimientos, Alora busca ampliar su presencia en segmentos como vivienda, usos mixtos y hospitalidad, mientras Torre Rise continúa su avance como uno de los desarrollos más emblemáticos para el “skyline” regio y para el mercado inmobiliario nacional.