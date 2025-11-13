…Y especialistas dudan hasta de la inversión en NL

Tras el anuncio que hizo Samuel García, Gobernador de Nuevo León, de un proyecto de NVIDIA en la entidad que será el primer green data center de IA en México y cuya inversión se anunció que sería de 1,000 millones de dólares (mdd), especialistas inmobiliarios dudan de éste por el monto de inversión.

Las fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, indicaron que hasta el momento nadie sabe de la ubicación del proyecto y que para que se confirme el monto de la inversión es necesario que se inicie la construcción del mismo.

“Este es un proyecto que demanda mucha energía. He preguntado a varios desarrolladores y nadie sabe la ubicación del mismo. No vaya a ser otro anuncio sin fondo de los que ya sabemos.

“Ya pregunté a las posibles personas que pudieran traer la inversión, pero no saben nada. No vaya a ser otro anuncio rimbombante, pero sin sustento como le gusta al Gober”, dijo un especialista.

Otro de los especialistas señaló que estaba viendo con varios analistas la veracidad de la inversión, dado que en un sitio de un medio de comunicación se dijo que Nvidia había negado que vaya a realizar alguna inversión en Nuevo León.

“Hay mucho ruido al respecto, por lo que, en mi experiencia, con una inversión tan grande, hay que esperar a ver la colocación de la primera piedra”, comentó.