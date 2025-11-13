Sube Fitch perspectiva de GFNorte y Banorte de estable a positiva

Fitch Ratings revisó al alza la perspectiva de Grupo Financiero Banorte (GFNorte) y Banorte al pasarla de estable a positiva y reiteró sus calificaciones crediticias.

La empresa reafirmó las calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR) de largo y corto plazo en moneda local y extranjera en ‘BBB-’ y ‘F3’, respectivamente.

Además, también reiteró la calificación de viabilidad (VR) en ‘bbb-’ y la calificación de soporte gubernamental (GSR) en ‘bb+’ de Banorte.

Las calificaciones en escala nacional de Banorte, Arrendadora y Factor Banorte, Casa de Bolsa Banorte y Almacenadora Banorte fueron reafirmadas en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, con perspectiva estable.

La revisión de la perspectiva de las IDRs a positiva de estable refleja mejoras continuas en el perfil de negocio y financiero de Banorte, mejoras que derivan de modelo de negocio diversificado y una gestión prudente del riesgo que sustentan un crecimiento consistente del ingreso operativo total y refuerzan las resiliencias financieras del banco en el ciclo económico actual.

Fitch pudiera considerar un ajuste al alza de las calificaciones si estas tendencias son sostenidas en el mediano plazo.