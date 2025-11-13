Refuta NVIDIA a Samuel su inversión en centro de datos verde de IA en NL

El Gobernador de Nuevo León (NL), Samuel García, fue desmentido ayer por la empresa de Estados Unidos (EU) NVIDIA tras difundir la instalación en el Estado del primer centro de datos verde de IA en América Latina, en donde participan AI-Green Data Center (AI-GDC), con el respaldo tecnológico de la estadounidense.

En la mañana, cerca de las 9, el mandatario estatal en su cuenta oficial de X, publicó: “El primer Green Data Center de IA en México se instala en Nuevo León con una inversión de un billón de dólares”.

Más tarde, en un comunicado de prensa el Gobierno de NL informó que: “Al participar en el evento México IA+ | Inversión Acelerada organizado por la Secretaría de Economía Federal en colaboración con el CCE y CIPRE Holding, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció la instalación del primer NVIDIA Cloud Partner (NCP) en Nuevo León.

“El proyecto que encabeza AI-Green Data Center, es el primero en América Latina, y contempla una inversión inicial de mil millones de dólares en los próximos 10 años para fortalecer el ecosistema tecnológico y de modernización del estado”.

Ahí,tras ofrecer la ponencia “Nuevo León el Hub de Innovación y Tech de LATAM”, el Mandatario estatal destacó que con la llegada de la empresa líder mundial en plataformas de cómputo acelerado e inteligencia artificial, el Estado avanza hacia tecnologías del futuro.

“NL se va a convertir en el Hub de Inteligencia Artificial y qué mejor que con este gran anuncio de una inversión histórica de 1 billón de dólares en Nuevo León del primer Green Data Center.

“NL, avanza al futuro con lo que voy a llamar el nuevo paradigma de la industria verde, que le apuesta a la inteligencia artificial, a la automatización, a la energía verde, que se consolide y empiece en NL, para mí es muy grato de que va a ser en mi sexenio cuando empiece esta nueva industria del futuro de México, y que empiece en NL”, subrayó García.

Sin embargo, un par de horas más tardeNVIDIA aclaró que no realizará una inversión millonaria en NL.

“NVIDIA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema tecnológico en México y en toda América Latina (...). Se aclara que NVIDIA no realizará inversiones financieras en NL. El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento“, indicó un comunicado de la compañía fechado el 12 de noviembre.

Al consultar al área de comunicación del gobierno estatal sobre este punto se difundió otro comunicado, precisando que: ”El proyecto es encabezado por AI - GDC con Cipre holdings para poner un data center con la tecnología de Nvidia”, indicó vía WhtsApp un funcionario de este departamento.