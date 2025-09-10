Lidera NL actividad industrial a nivel nacional

Pese a que durante mayo, Nuevo León no registró el mayor incremento en la actividad industrial respecto al mismo mes del año pasado, sí es la entidad que más contribuye a este sector a nivel nacional, al aportar un punto porcentual en su desempeño, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo señaló que con cifras desestacionalizadas, la entidad registró en este rubro un incremento de 11.3 por ciento respecto a mayo del año pasado y de 1.9 por ciento al compararse con el mes previo.

El desempeño anual de la actividad industrial de NL solamente fue superado por Hidalgo, que registró un incremento de 15.2 por ciento en el mes en cuestión, y Baja California, con un alza de 12.8 por ciento.

Con cifras originales el crecimiento de la actividad industrial de la entidad respecto a mayo del año pasado fue de 10.5 por ciento y de 5.2 por ciento comparado con el mes previo.

Nuevo León contribuyó con un punto porcentual al desempeño que registró la actividad industrial a nivel nacional, muy lejos del segundo lugar, que fue San Luis Potosí con una participación de 0.31 puntos porcentuales.

El principal rubro que impulsó la actividad industrial de la entidad fue la industria manufacturera, que registró un alza anual en mayo de 12.88 por ciento, mientras que el sector de la construcción creció 6.41 por ciento.

Por su parte, el segmento de minería registró una baja anual de 18.5 por ciento, dentro de ésta la minería petrolera cayó 38.5 por ciento y la no petrolera 13.5 por ciento.