Van Economía y Caintra por mayor apoyo a Pymes

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, dijo que por compromiso buscarán respaldar de la mejor manera posible a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en varias limitantes que éstas tienen, principalmente en financiamiento y para escalar en el mercado.

Refirió que recién firmaron con Walmart, Amazon y Mercado Libre con el propósito de elevar que más productos mexicanos sean comercializados en dichas empresas.

Actualmente menos del 10 por ciento son mexicanos, y la meta es elevar esa participación al 20 por ciento.

El funcionario destacó la labor que en este sentido está haciendo la Caintra Nuevo León.

“Entonces, bueno, estamos aquí, y es lo que queremos hacer, y sumarnos a lo que está haciendo aquí Caintra”, indicó en su mensaje durante la inauguración de la Expo Pyme 2025, que se celebra en Cintermex.

Por su parte, Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra, señaló que el 2025 para las micro y pequeñas empresas ha sido un año de retos y desafíos donde su capacidad operativa y de reacción se han puesto a prueba ante el entorno internacional adverso.

Además, enfrentan, exceso de trámites, regulaciones, falta de financiamiento y competencia desleal de distintos países, añadió en su participación durante la Expo Pyme 2025.

Destacó que aun así las Pymes manufactureras que son el motor económico de Nuevo León han demostrado ser las más fuertes de México al contribuir con el 21 por ciento del total de los empleos generados en este sector a nivel nacional.

“A pesar de estas fortalezas no podemos permitir que nuestras Pymes enfrenten solas los desafíos del entorno global, es responsabilidad colectiva, tanto de los distintos niveles de gobierno, cámaras empresariales, diversos sectores, que proporcionen sistemas de apoyos que estas empresas merecen y necesitan”, enfatizó Santos.