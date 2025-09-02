Operan Carpool y horarios escalonados; buscan mejorar movilidad en AMM

En el inicio del nuevo ciclo escolar 2025-2026 el Gobierno de Nuevo León (NL) puso en marcha el programa de Carpool y horarios escalonados, una estrategia coordinada entre gobierno, academia y empresas de forma voluntaria para mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y evitar la saturación en horas pico en el Área Metropolitana de Monterrey, (AMM)

La Secretaria de Economía (SE), Betsabé Rocha Nieto y el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, señalaron que este plan se lleva a cabo en forma coordinada y colaborativa con la COPARMEX, CANACO, Caintra, Index NL, y los distintos clúster estratégicos de NL, que se integran de manera voluntaria.

Rocha explicó que los horarios escalonados se coordinaron con el fin de instrumentar políticas públicas eficientes; a la par de una encuesta realizada entre 60 empresas que representan a más de 40 mil empleados ubicados en Apodaca, García, Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Pesquería, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina.

“En base a ello tenemos buenas prácticas como evitar horas pico, reducir tiempos de traslado y la implementación por zonas de horarios escalonados. Eso ya lo estamos trabajando con las Cámaras. Hoy primero de septiembre podemos decir que ya estamos arrancando y este es un proceso que se va a dar de manera paulatina, escalonada y sobre todo bien importante que muchas más se puedan sumar.

“Esto no es restrictivo, no es hasta aquí llegamos y con estas empresas vamos a trabajar. Al contrario, es invitar a que otras empresas a través de sus Cámaras o directamente con nuestra oficina en el 070 puedan incorporarse a estas medidas, y sobre todo en las recomendaciones de cómo podemos trabajar juntos por una mejor movilidad”, refirió Rocha Nieto.

Cabe destcar que hasta el momento se han sumado 128 instituciones privadas en el trabajo para construir la estrategia de promover el uso del transporte escolar y Carpool, lo que representa 360 escuelas y más de 73 mil alumnos en lugares como Monterrey Poniente, Zona Norte, Monterrey Sur, Zona Valle y Zona Oriente.

Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad, destacó que con la apertura de carriles exprés y de contraflujo, hasta el momento no se presentaron contratiempos en el regreso a clases.

“La visión del Carpool es crear comunidades de padres de familia e hijos en los colegios participantes para que en la movilización exista seguridad y rastreabilidad de dónde van los alumnos”, dijo.

Señaló que hasta el momento se han realizado reuniones de trabajo entre 360 escuelas particulares con 73 mil 944 alumnos que por la cantidad de estudiantes son las que generan problemas de movilidad alrededor de los planteles, además de 65 empresas que ya utilizan aplicaciones sin costo de Carpool.

“Esto permite que se incremente la utilización del auto con medidas de seguridad y la rastreabilidad. Lo bueno de estas aplicaciones es que permiten en todo momento, por ejemplo, al padre de familia saber dónde va su hijo y luego también identificar estos vehículos como vehículos de auto compartido.

“Si logramos que se comparta más el auto vamos a reducir sustancialmente los problemas de tráfico y esto aunado a las medidas de incentivo al auto compartido. Estamos viendo también con los municipios la definición de más carriles reversibles y de alta ocupación para poder disminuir los problemas de tráfico”, abundó.

En el sector industrial, el Corredor Miguel Alemán es referente en la aplicación de esta estrategia.

Desde 2023, empresas como KIA y Whirlpool han implementado horarios escalonados, empresas ubicadas en Pesquería y Apodaca, ajustando rutas de transporte, anticipando cierres viales y creando comités de apoyo para mejorar la operación.

“Agradecemos los esfuerzos y la buena voluntad que han realizado las Cámaras empresariales y las empresas para comenzar a adoptar buenas prácticas para mejorar la movilidad en la zona metropolitana” comentó Rocha Nieto.

Los representantes de las empresas KIA y Whirlpool, Roberto Cortez y Enrique Sánchez, dieron a conocer que ya se suman a las medidas integrales de movilidad que lleva a cabo el Gobierno del Estado, para reducir el tráfico vial en el AMM.