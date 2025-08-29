Supera los $2,000 el costo de la canasta básica de NL

Pese a que Nuevo León (NL) es uno de las entidades que registra una inflación por debajo del País, el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) en la entidad superar por primera vez el monto de los dos mil pesos, esto de acuerdo al reporte de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

El organismo indicó que durante agosto el costo de la CBA en la entidad ascendió a dos mil 1.50 pesos, su máximo nivel histórico, lo que implicó un alza de 0.18 por ciento respecto al mes previo y de 0.96 por ciento respecto al cierre del año pasado.

“En términos generales se puede decir que el costo de la CBA en la entidad está controlado, pues en los primeros ocho meses del año solamente se ha incrementado en 0.96 por ciento, lo cual es positivo si lo comparamos con entidades como Aguascalientes, Morelos, Querétaro y Yucatán, cuyo costo se ha incrementado arriba de 10 por ciento”, dijo un analista.

La semana pasada, el Inegi reportó que la inflación en Monterrey de la primera quincena de agosto fue de 0.03 por ciento, con lo que acumula una de 1.33 por ciento en este año y de 3.22 por ciento respecto al mismo lapso del año pasado, ubicándose por debajo de la nacional en los últimos 12 meses, que se ubicó en 3.49 por ciento.

Sin embargo, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, prevé que la inflación podría aumentar en el futuro, dado el aumento en la tarifa de distribución del gas LP en el país, que a partir del 19 de agosto pasó de 2.31 pesos por litro a 3.51 pesos, el nivel más alto en cinco años.

“Este ajuste se fijó para apoyar a los distribuidores que alegan márgenes de ganancia cada vez más estrechos; sin embargo, en los hechos abre la puerta a que el aumento termine reflejándose en el bolsillo de millones de familias que dependen de este combustible para cocinar, bañarse con agua caliente y transportarse”, comentó.

El gas LP se encarece y la gasolina magna escasea en plena canícula, circunstancia que provoca una doble preocupación, ya que nos obliga a prospectar condiciones de abasto y precio del gas LP para el invierno, agregó.