Solicitudes de citas de negocios para la Expo Pyme 2025 superan las 10 mil

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, dio a conocer que en la antesala de la Expo PYME 2025 ya se superaron 10 mil solicitudes de citas de negocios, las cuales se desarrollarán durante el evento.

Caintra señaló que dichas solicitudes ya están siendo precalificadas y atendidas por los más de 300 compradores representantes de más de 100 empresas compradoras participantes.

Agregó que el objetivo es lograr más de 2 mil 750 citas de negocios efectivas durante los tres días de duración del evento, y con lo cual impulsarán hacia el crecimiento y las oportunidades a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

El Financiero recientemente publicó que debido al apetito de encontrar proveeduría local y que puedan sustituir algo de importaciones, empresas tractoras estarían haciendo compras a las Pymes por un monto de 2 mil 250 millones de pesos (mdp) a través de las citas de negocios programadas que se realizarán en la próxima Expo Pyme 2025.

Para el evento se espera la participación de empresas de Chihuahua y Torreón que están llegando a la entidad para explorar la posibilidad de contratar proveedores locales.