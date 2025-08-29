Aumenta nivel educativo en empleados de NL: Coparmex NL

Uno de los factores que han señalado analistas económicos que explica el que los empleos en Nuevo León sean de mejores sueldos y salarios que en el resto de las entidades del país, es el alto nivel educativo que tienen los trabajadores, lo que queda demostrado con el análisis que hizo la Coparmex Nuevo León con información del Censo Económico 2024.

El organismo empresarial señaló que el nivel educativo que tienen las personas ocupadas en las unidades económicas –formales e informales- es ahora más alto en Nuevo León que hace dos años.

Coparmex dijo que su análisis revela que el nivel de estudios que tiene la mayor proporción del personal ocupado en Nuevo León y el País, respecto del total, es de educación media superior.

Añadió que en el pasado Censo Económico 2019, la mayor tasa de empleados pertenecía a los trabajadores con un nivel de estudios de educación básica.

En la entidad, las personas ocupadas con estudios medios superiores aumentaron de 32.6 por ciento a 37.7 por ciento del total entre ambos años.

Cecilia Carrillo, directora de Coparmex Nuevo León, aplaudió el avance educativo del personal ocupado, al señalar que esto genera mayor productividad y competitividad a la economía nacional y a la de Nuevo León.

“Mayor educación significa una mejora en el capital humano, lo que se traduce en un aumento en productividad y en la competitividad de la organización. En la medida que esto ocurra, los resultados de las empresas mejorarán, y con esto los del País”, apuntó.

Dijo que esta tendencia es un ganar, ganar, ya que en la medida en que los trabajadores procuren elevar su nivel educativo, mejores oportunidades tendrán en materia económica.

La directiva dijo que, en el caso de Nuevo León, la alta oferta educativa que actualmente existe también incentiva a las personas a elevar su preparación académica.

Agregó que, sin duda, en la medida que México, y sobre todo Nuevo León, continúen atrayendo empresas de alto valor agregado, el nivel educativo de los trabajadores será mayor.

Las cifras del Censo Económico 2024 indican que en Nuevo León hay 181 mil 791 unidades económicas, que ocupan a un millón 925 mil 137 personas, de las cuales la mayoría tiene estudios medios superiores.

Al sumar a las personas ocupadas con educación media superior y a las de nivel superior, resulta que en la entidad el 62.9 por ciento de los trabajadores tienen esos niveles de estudios, respecto al 56.1 por ciento del 2019.