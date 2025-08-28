Presiona Congreso a Gobierno de Nuevo León para que Ternium salga del centro de AMM

Tras luego de que la bancada de Morena lanzó un exhorto inédito, mismo que tuvo el respaldo de todas las restantes, en la sesión de la diputación permanente del Congreso de Nuevo León se aprobó este miércoles una postura contundente: sacar del centro del Área Metropolitana de Monterrey a las plantas de Ternium.

Con ello demandó al Gobierno del Estados de Nuevo León, cuyo titular es Samuel García, “por causa de utilidad pública”, se coordine con Ternium México para que todas sus plantas en los municipios de Monterrey y San Nicolás sean reubicadas fuera de la mancha urbana.

En pocas horas, la firma acerera Ternium respondió dicho exhorto presentado en el Congreso de Nuevo León, insistiendo su compromiso absoluto con el medio ambiente, la normatividad vigente y su responsabilidad social.

“Ternium reitera su compromiso absoluto con el medio ambiente y el cumplimiento de la normatividad vigente —incluyendo los más estrictos estándares internacionales— y con la responsabilidad social en todas plantas y las comunidades donde opera”, señaló la empresa.

Agregó que, “conscientes de la importancia de la transparencia y el diálogo abierto, hacemos una respetuosa invitación a los legisladores a visitar nuestra planta Guerrero en San Nicolás de los Garza, para que constaten directamente los proyectos ambientales realizados y nuestros planes de mejora continua”.

“Este compromiso también se refleja en los más de 300 millones de dólares (mdd) que hemos invertido en mejoras ambientales en nuestra planta de San Nicolás durante los últimos 20 años, destinados a cuidar el aire y el agua de Nuevo León”.