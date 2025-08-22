Innova Sigma con estrategias para mejorar experiencia de consumidores

Sigma Alimentos, (Sigma), empresa dedicada a la producción y comercialización de alimentos de marca, reafirmó su visión de crecimiento a través de estrategias centradas en el consumidor que, al combinar productos de calidad, publicidad multicanal, campañas con enfoque humano y experiencias diferenciadas le generan valor y cercanía.

Este compromiso se materializó en la inauguración de la nueva tienda insignia OXXO-Bimbo-FUD, situada en la Avenida Gonzalitos en Monterrey, un espacio de alta visibilidad diseñado para ofrecer soluciones prácticas y de calidad en la temporada de regreso a clases.

“La ubicación estratégica en una zona de alto tráfico convierte a esta tienda en un escaparate ideal para conectar con miles de consumidores diariamente. FUD, una de las marcas más valiosas del portafolio de Sigma, con ventas anuales de 1,000 millones de dólares (mdd), es protagonista de esta iniciativa que busca ofrecer a los consumidores opciones convenientes, alineadas con sus hábitos y preferencias”, señaló la empresa.

Agregó que, “para ilustrar su alcance, el volumen de carnes frías que FUD vendió en México durante 2024 sería suficiente para construir la Torre Eiffel 16 veces, lo que refleja la confianza y preferencia que las familias mexicanas depositan en la marca”.

Indicó que este proyecto es el resultado de una colaboración entre Sigma, Bimbo y OXXO, tres empresas líderes en México que se unen para apoyar a las familias en un momento clave del año: el regreso a clases.

“La combinación de servicios y productos pensados para la lonchera infantil, junto con elementos interactivos como recetas elaboradas con productos FUD y Bimbo, busca facilitar la vida de madres y padres durante esta temporada.

“Las “tiendas insignia” se han convertido en una de las últimas estrategias de ‘venta al por menor’ experiencial, ya que, además de estar en contacto con los productos, los consumidores pueden vivir una experiencia única en el punto de venta”, detalló Sigma.

Señaló que esta inauguración refleja su compromiso para entender que los consumidores buscan más que un producto.

“Lo que quieren ellos son experiencias y soluciones que hagan su vida más sencilla y significativa. La colaboración que Sigma ha logrado con OXXO y Bimbo es ejemplo de cómo las marcas líderes pueden innovar y estar más cerca de la gente a través de acciones conjuntas”, explicó la empresa.

Sigma indicó que esta acción se suma a la estrategia de marketing multicanal que distingue a Sigma, apostando por iniciativas que integran innovación, conveniencia y un profundo entendimiento del consumidor.

La tienda permanecerá activa del 15 de agosto al 15 de septiembre, con posibilidad de extender la activación.