Acuerda Fibra Mty vender oficinas las Torres Moradas

Fibra Mty dio a conocer que firmó un acuerdo- sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones- para la venta de dos propiedades de oficinas conocidas como Las Torres Moradas, ubicadas en Monterrey, Nuevo León.

Dicha transacción sería por la cantidad de hasta 650 millones de pesos, más el impuesto al valor agregado correspondiente a las edificaciones, indicó la empresa en un comunicado.

Agregó que ello forma parte de las operaciones para optimizar el portafolio de propiedades del fideicomiso de inversión en bienes raíces.

Respecto al monto de la operación, afirmó que es consistente con el valor razonable de mercado determinado por el valuador externo de Fibra Mty al cierre del segundo trimestre de 2025.

Indicó que los recursos provenientes de la venta podrían ser utilizados para la inversión en propiedades industriales o para la operación del programa de recompra de CBFIs en cumplimiento con el monto máximo autorizado por la Asamblea de Tenedores del 29 de abril de 2025, dependiendo de las condiciones del mercado.

Destacó que a la fecha del presente comunicado, Fibra Mty ha logrado vender o firmar acuerdos de venta sujetos a ciertas condiciones por un monto cercano al 80 por ciento del portafolio de bajo desempeño de oficinas y 17 por ciento del portafolio productivo del mismo segmento, considerando los valores al 30 de junio de 2025.