Abre NL convocatoria para el Premio Estatal de Turismo 2025

A fin de reconocer la labor de personalidades locales que destaquen en el ámbito turístico, la Secretaría de Turismo de Nuevo León otorgará el Premio Estatal de Turismo, cuya convocatoria inicia hoy 20 de agosto y hasta el 5 de septiembre del año en curso.

Dicho premio manejará varias categorías, siendo éstas turismo gastronómico en las facetas de cocina tradicional y de vanguardia, de naturaleza, cultural, de aventura, de salud y bienestar, urbano, de reuniones, cinematográfico e inclusivo.

El turismo urbano, por ejemplo, indicó la dependencia, reconoce a personas empresas o proyectos que promueven experiencias turísticas en entornos urbanos fomentando el uso creativo y atractivo del espacio público, recorridos históricos, oferta cultural, entretenimiento, arquitectura, gastronomía y vida citadina en las zonas metropolitanas del estado.

Los resultados y la premiación serán comunicados durante el evento conmemorativo al Día Mundial de Turismo 2025 que celebre la Secretaría de Turismo, de acuerdo con la publicación en el Periódico Oficial del Estado.