Construirá Fashion Drive nuevo auditorio de conciertos y espectáculos

Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM)—matriz de Fashion Drive, Showcenter Complex y Center y Airó Events— construirá un auditorio para espectáculos y conciertos en San Pedro, Nuevo León (NL).

“El venue -recinto- está pensando en la creación de un auditorio para cerca de 8 mil 500 personas, en un espacio que tenemos enfrente, si te recuerdas Del King Entertainment, tiene una vista hacia donde está el hospital, el mismo terreno es propiedad de la empresa y ese espacio es donde lo queremos, son 3 hectáreas, se tiene planeado la construcción de un edificio y de un auditorio”, dijo Hugo Lozano, director de operaciones de Airó Events, al podcast Mundo Expo que conduce el especialista en este sector, Paco Luna.

Lozano detalló que el lugar tiene una ubicación envidiable, muy cercana al Hospital Zambrano Hellion y servicio sin igual.

“Es un gusto saber lo que hacen en este gran recinto y los planes que vienen a futuro, aunque el monto de inversión y los detalles de su inicio de operaciones no han sido revelados”, indicó.

Cabe mencionar que GIM es dirigido por el empresario regio Eudelio Garza Mercado III.

Con este desarrollo la “guerra” en el “showbiz” en NL se intensificará, ya que este recinto se sumará a la Arena Monterrey, Auditorio GNP, Estadio Banorte Borregos y Auditorio Banamex, entre otros que compiten en este sector.

GIM también se encuentra desarrollando en Escobedo el Canada City Center, en donde se están invirtiendo más de 1,100 millones de dólares (mdd) a lo largo de 10 años, el cual arrancó su construcción en 2024.