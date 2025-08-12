Aporta IP a la movilidad; transporta a trabajadores en 7 mil camiones

Mientras llega a una conclusión respecto al Plan de Movilidad de Nuevo León (NL) y con la intención de contribuir a mejorar la calidad de la movilidad en la ciudad, empresas locales afiliadas a Caintra ponen a disposición de sus trabajadores el servicio de traslado en más de 7 mil camiones.

Jorge Santos Reyna, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) NL, dijo que con ello los trabajadores acceden a un transporte seguro para llegar a ciertos lugares de la ciudad para que puedan llegar a su casa, e incluso, de esos puntos también para poder accesar a las empresas.

Refirió que en el municipio de Zuazua casi el 49 por ciento de la gente que llega a las empresas lo hace en camiones destinados a ese servicio, en tanto, en García es alrededor del 20 por ciento.

El directivo señaló que todos los procesos de nivel de un plan deberían estar basados en pruebas piloto para así tener la seguridad de que realmente se va a llegar a mejorar la calidad de la movilidad en la ciudad y, por ende, también la calidad del aire.