Barrio Antiguo, en ruinas: más de 30 casas se usan como estacionamiento por falta de incentivos

Debido a que el Barrio Antiguo es un área protegida con carácter de centro histórico y no se pueden tumbar las fachadas, muchos de los dueños de estos inmuebles están optando por dejar la “carcasa” y convertirlos en estacionamientos, los cuales suman al menos 30.

“Yo personalmente me puse a contarlos, son unos 30 estacionamientos… ¿saben cuánto generan? 180 mil pesos mensuales y los atienden con uno o dos empleados”, expresó José Garza Contreras, arquitecto, catedrático y valuador.

Agregó que los dueños de las propiedades del Barrio están optando por esta opción, ya que si rentaran estas propiedades como vivienda recibirían menos de 20 o 30 mil pesos mensuales de renta.

Por lo cual están derrumbando todo lo de adentro y dejan do solamente la fachada, para poder generar más ingresos con el negocio de estacionamiento.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la firma de un convenio entre la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Monterrey (AMPI Monterrey) y el Colegio de Valuadores de Nuevo León (COVAC NL), el cual tiene el objetivo de generar conocimiento técnico que contribuya a la preservación y modernización equilibrada de barrios tradicionales de Monterrey.

“Es el único barrio que tenemos como barrio protegido, está blindado; sin embargo, tiene 20 años y no ha podido desarrollarse adecuadamente”, explicó Garza Contreras en su ponencia en el evento.

¿Qué ha pasado con el barrio antiguo? La calle Morelos, prácticamente, es la única que podemos considerar como la mejor y lo demás del barrio antiguo, prácticamente está en malas condiciones”.

Estas fotografías, yo las tomé, son del año pasado, fíjense el tipo de deterioro en el que se encuentra, casas semidestruidas, el total abandono, con grafitti y es parte de ese blindaje.