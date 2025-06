Entre Líneas 30/06/2025

Alista Clúster Energético de Nuevo León el octavo encuentro energético

Nos comentan que, el Octavo Encuentro Energético del Clúster Energético de Nuevo León llega en un momento clave para el futuro energético del país y de la región.

Esta edición, que se celebrará los próximos 16 y 17 de octubre en el Hotel Safi Metropolitan, lleva por lema “De Nuevo León para el mundo”, una frase que no solo inspira, sino que define con claridad lo que hoy representa el estado para la industria energética global.

En un contexto marcado por la transición energética, la disrupción tecnológica y el auge del nearshoring, Nuevo León (NL) ha demostrado estar a la altura de los desafíos, consolidándose como uno de los polos energéticos más dinámicos e innovadores de México.

Y es que, en el Clúster Energético de NL, bajo el liderazgo del empresario Cesar Cadena, su presidente, en mancuerna con Eleazar Rivera, su director, tienen la firme convicción de que las soluciones a los retos globales —seguridad energética, sustentabilidad, eficiencia e infraestructura— pueden generarse desde lo local, con talento, inversión y visión de largo plazo.

Sin duda, NL ha sido protagonista del crecimiento energético nacional.

De acuerdo con el Prodesen 2024, NL ocupa el tercer lugar en capacidad de generación eléctrica en el país, con 6 mil 905 MegaWatts (MW), solo detrás de Tamaulipas y Veracruz.

Aunque su participación nacional bajó ligeramente a 7.8 por ciento, es relevante destacar que fue una de las entidades con mayor crecimiento sostenido entre 2017 y 2023, con una tasa de 9.1 por ciento anual, lo que refleja la constante expansión de la infraestructura energética.

Además, la entidad es líder nacional en participación privada en la capacidad de generación eléctrica, con 2 mil 936 MW, lo que representa el 17 por ciento del total nacional.

Esta cifra coloca a los regios muy por encima del segundo lugar, Tamaulipas, con mil 653 MW.

En el rubro de autoabastecimiento, una modalidad clave para la industria, NL también ocupa el segundo lugar nacional, con mil 388 MW. Y en energías renovables, particularmente en generación eólica, cerramos 2023 con 889 MW, que representan el 13.9 por ciento de la capacidad nacional en este tipo de fuente.

Por ahí nos vemos en el Octavo Encuentro Energético el 16 y 17 de octubre, en el Hotel Safi Metropolitan, en San Pedro.

Celebra Navarro Velasco cumpleaños acompañado de la vieja y nueva política

Otra semana más de especular que Javier Navarro Velasco se va y nada.

Y es que, aunque en los pasillos del palacio de cantera aseguran que es cuestión de días, lo cierto es que el actual Secretario de Gobierno lo único que recibe son respaldos políticos y así se dejó ver el viernes pasado en su fiesta de cumpleaños número 67, hasta donde se mezcló la vieja y la nueva política, ya que asistieron ex gobernadores, como José Natividad González Parás, Sócrates Rizzo y Benjamín “El Benjas” Clariond.

Pero, sobre todo, quien no solo asistió sino estuvo a su lado todo el tiempo fue nada más y nada menos que el propio gobernador Samuel García, de quien se especulaba existía un distanciamiento.

De hecho, a la celebración del cumpleaños de Navarro Velasco prácticamente asistió todo el gabinete, panistas, priistas, morenistas y 32 alcaldes del estado y muchos empresarios y directores de cámaras empresariales, como Juan Pablo García, director de Caintra Nuevo León, así como uno que otro director de asociaciones civiles.

Algunos de los asistentes nos comentan que el gobernador García estuvo pensativo. Y en otra mesa lejana, Mike flores desencantado por la gran cantidad de personalidades que asistieron y apoyaron a Javier Navarro.

Sin duda, que difícil decisión para el gobernador en torno a los recientes cambios en su gabinete.

Lidera Nuevo León IED en México mucho más allá de los registros federales

Ante los recientes señalamientos en torno a la disparidad entre los montos de Inversión Extranjera Directa (IED) reportados por el Gobierno Federal y los anunciados por el Gobierno de Nuevo León, el encargado de despacho de la Secretaría de Economía estatal, Emmanuel Loo, ofreció una explicación técnica sobre el origen de esta diferencia.

Loo señaló que, “es fundamental entender que esta diferencia no obedece a manipulación ni a contradicciones, sino a una cuestión de metodología contable. Muchas de las inversiones que recibimos no se reflejan en los registros del Gobierno Federal porque, según su criterio, no cumplen con los requisitos para ser contabilizadas como IED”.

Dijo que, por ejemplo, cuando una empresa extranjera llega a Nuevo León y renta una nave industrial o un terreno para comenzar operaciones, esa acción no se considera una inversión de capital según la Secretaría de Economía federal, ya que no implica una compra de activo fijo, sino un contrato de arrendamiento.

Otro caso común, señaló, es cuando una empresa transnacional instala maquinaria o equipo traído desde el extranjero, pero dicha maquinaria es pagada directamente por la matriz en su país de origen. En estos casos, el capital nunca “entra” formalmente a México, y por lo tanto no se registra como inversión extranjera, aunque el activo esté generando valor económico y empleo en Nuevo León.

“La metodología federal se basa exclusivamente en flujos financieros formales registrados ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), y eso deja fuera una cantidad significativa de operaciones y compromisos que, aunque no se contabilizan, son parte real del desarrollo industrial del estado”, añadió Loo.

Desde 2021, Nuevo León ha anunciado más de 400 proyectos de inversión que suman más de 73 mil millones de dólares. Muchos de estos proyectos se encuentran actualmente en distintas etapas de planeación, desarrollo o instalación, y por su naturaleza aún no se reflejan en los registros federales.

Sin embargo, representan un claro indicador del atractivo y la confianza que el estado genera entre inversionistas internacionales.

Loo concluyó que el Gobierno de Nuevo León comunica el total de compromisos públicos de inversión porque eso también es parte de nuestra función: mostrar el dinamismo del ecosistema económico local. Nuestra labor es atraer inversión, facilitar su instalación y generar empleo, aunque no todos los movimientos contables se registren en el mismo periodo o formato que la federación.

Celebra CAINTRA graduación de la décima generación del programa Alianza Empresarial por la educación técnica

Y los que estuvieron de manteles largos este fin de semana fueron los industriales de CAINTRA, y con razón: se graduó la décima generación de la Alianza Empresarial, un programa respaldado por el sector empresarial que impulsa a jóvenes a formarse en carreras técnicas especializadas.

Este modelo ofrece becas que cubren las colegiaturas y brinda acompañamiento adicional a través de talleres enfocados en el desarrollo de habilidades blandas y socioemocionales, con el objetivo de que los participantes construyan un plan de vida y carrera sólido.

En esta edición se graduaron 69 jóvenes, entre ellos un grupo destacado de 14 mujeres técnicas especializadas, la primera generación femenina que concluye su preparación bajo este esquema.

El programa cuenta con el apoyo de instituciones como el CONALEP y la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde los estudiantes cursan su formación académica.

