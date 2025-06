Destaca IPADE en Ranking 2025 de Financial Times

El Financial Times publicó su Ranking 2025 de Educación Ejecutiva, en el que IPADE Business School logró posicionarse como la escuela número uno de México en la relación calidad-precio y número uno en la categoría de experiencia académica en el extranjero, además de escalar a la posición 14 del mundo en programas de educación ejecutiva, con un ascenso sostenido durante los últimos tres años.

El ranking evaluó a 119 escuelas de negocios que tienen programas abiertos de educación ejecutiva (open-enrolment), donde IPADE obtuvo una sobresaliente calificación promedio de 9.37 en satisfacción general, solo con una diferencia de 0.42 del líder mundial que es la London Business School.

“Nuestro compromiso es claro: formar líderes con visión global, responsabilidad social y sentido trascendente, que transformen sus organizaciones para construir un mejor mundo. Este logro es, en esencia, un reconocimiento al compromiso de las empresas con la formación continua y el perfeccionamiento directivo”, dijo Antonio Casanueva, director de los Programas de Perfeccionamiento del IPADE.

Agregó que en el ranking de programas a la medida (custom), los resultados colocan a IPADE por encima de instituciones históricamente consolidadas en Estados Unidos, Europa y Asia, como la University of Michigan, Warwick Business School, University of Cambridge o el Indian Institute of Management Ahmedabad.

Con estos logros, IPADE se afirma como un actor indispensable en la formación de líderes con impacto global desde Hispanoamérica.

“IPADE es hoy la primera escuela mexicana en alcanzar esta distinción, consolidando su papel como referente regional en la élite global de la educación ejecutiva”, afirmó Casanueva.

A nivel mundial, IPADE también se posiciona dentro del Top 10 en indicadores clave que evalúan distintos aspectos de la educación ejecutiva a la medida. En diseño de programa y preparación, alcanzó la séptima posición global, lo cual refleja su capacidad para integrar las necesidades estratégicas de las empresas con la estructura académica de los programas, así como la calidad de sus interacciones durante el proceso de planeación.

En metodología y materiales, IPADE se ubicó en octavo lugar, gracias al equilibrio logrado entre rigor académico y aplicabilidad práctica.

La calidad del claustro académico y la coherencia en la ejecución de los programas le valieron el noveno lugar, al igual que en la categoría de objetivos alcanzados, donde se valoró el grado en que se cumplieron las expectativas pedagógicas y estratégicas de los participantes.

En cuanto a la categoría de satisfacción general, IPADE se colocó en la décima posición mundial con una calificación promedio de 8.32.

Además, el ranking destaca a IPADE en el puesto número 13 a nivel global en desarrollo de habilidades aplicadas y nuevas formas de pensamiento. Este reconocimiento refleja el impacto de sus programas en la formación de capacidades directivas orientadas a la acción, a la innovación y al fortalecimiento del liderazgo dentro de las organizaciones.

Estos resultados consolidan el papel de IPADE como un actor indispensable en la formación de líderes empresariales con impacto global desde Hispanoamérica. Su propuesta educativa se distingue por la co-creación de programas con empresas, la comprensión profunda del contexto latinoamericano y la adopción de los más altos estándares internacionales.