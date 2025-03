Invierte Christus Muguerza 100 mdp en tecnología e IA para revolucionar el sector salud

En un contexto donde la tecnología se vuelve cada vez más crucial en la atención médica, el sistema hospitalario Christus Muguerza ha dado un paso decisivo al integrar inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (Machine Learning) en sus operaciones. Con una inversión superior a los 1,000 millones de pesos en los últimos siete años, la organización ha logrado digitalizar los registros clínicos de sus pacientes y, más recientemente, ha desarrollado un innovador modelo de datos sintéticos, que mejora diagnósticos y tratamientos sin comprometer la privacidad de los pacientes.

Este avance se consolidó ayer con la firma de un convenio de colaboración entre el Sistema de Salud Christus Muguerza, Amazon Web Services (AWS), la Universidad de Monterrey (UDEM) y el CHRISTUS Centro de Excelencia e Innovación (CEI), con el objetivo de impulsar la investigación científica y la aplicación de inteligencia artificial en el sector salud.

Andrés Omar Nevárez, gerente de Inteligencia Artificial en Christus Muguerza, detalló que esta colaboración permitirá mejorar la atención médica en tres áreas clave: 1) prevención de complicaciones quirúrgicas, 2) manejo de emergencias cardiovasculares y renales, y 3) optimización de cuidados intensivos.

Explicó que los datos sintéticos, generados mediante algoritmos avanzados y modelos de machine learning, simulan datos reales a partir de los expedientes clínicos electrónicos de la institución. Estos datos permitirán a los investigadores, incluidos los de la Universidad de Monterrey y el Centro de Excelencia e Innovación, validar hipótesis, desarrollar nuevos protocolos y crear modelos de IA, todo mientras se garantiza la privacidad de los pacientes.

Innovación en la atención médica

Nevárez destacó que, mediante esta alianza, se desarrollarán protocolos y modelos para identificar riesgos y mejorar los resultados quirúrgicos. En el caso de emergencias cardiovasculares y renales, la tecnología optimizará decisiones críticas, esenciales en situaciones de urgencia, y mejorará la atención en cuidados intensivos a través del análisis de datos en las unidades de terapia intensiva.

El gerente explicó cómo la tecnología se ha implementado con éxito en la operación diaria. “Mientras los médicos interactúan con los pacientes, se generan datos cruciales que se utilizan para diagnóstico y tratamiento. Estos datos son procesados mediante algoritmos de inteligencia artificial que nuestros ingenieros en machine learning han desarrollado. Estos algoritmos aprenden a partir de los datos y generan representaciones nuevas que, aunque no idénticas, son estadísticamente similares a los originales”, indicó Nevárez.

Este enfoque tiene como prioridad preservar la privacidad de la información sensible del paciente, especialmente en una época donde la seguridad de los datos de salud es una preocupación creciente. Los datos sintéticos generados, extremadamente parecidos a los reales, permiten realizar experimentos y análisis para verificar hipótesis y desarrollar nuevos protocolos, sin comprometer la confidencialidad de la información de los pacientes.

Nevárez subrayó que este proyecto es una inversión a largo plazo que involucra a todos los hospitales del Sistema de Salud Christus Muguerza en México. “El modelo de datos sintéticos se alimenta de una base de datos centralizada proveniente de los 16 hospitales del grupo. Esta centralización es clave para que el algoritmo aprenda de manera efectiva”, explicó.

Compromiso con la innovación

Horacio Garza, director general de Christus Muguerza, destacó que, hace ocho años, comenzaron a conceptualizar y dar forma a una visión de un Christus Muguerza apoyado fuertemente en tecnología digital.

“De 2017 a la fecha hemos invertido más de 1,000 millones de pesos. Nuestra organización prefiere destinar estos recursos al servicio de la comunidad en lugar de hacerlos propios. Hoy celebramos este logro como prueba de nuestro compromiso por servir mejor a las comunidades”, afirmó.

Christus Muguerza ha sido pionero en varias iniciativas, no con el fin de obtener reconocimientos, sino debido a su firme compromiso con la sociedad. “Este convenio es un paso decisivo para seguir impulsando la inteligencia artificial. No podemos quedarnos con la información almacenada, tenemos que utilizarla de la mejor manera, como he dicho a mis colaboradores, la tecnología, si no alcanza al paciente, no sirve para nada”, puntualizó Garza.

Sonia Esquivel, gerente senior de investigación e innovación en el Centro de Excelencia e Innovación de Christus, expresó que este convenio marcará un antes y un después en la investigación médica en México. “Christus reafirma su compromiso con la innovación en salud. Esta alianza trascenderá lo institucional para convertirse en un motor que impactará la función médica y la calidad de vida de los pacientes. La medicina avanza rápidamente, y nuestra responsabilidad es garantizar que estos avances científicos sean accesibles, precisos y centrados en el bienestar de las personas”, concluyó Esquivel.

Lilia García, vicerrectora de ciencias de la salud de la Universidad de Monterrey, destacó que esta colaboración integrará la academia, la salud y la tecnología con un enfoque innovador y de alto impacto.

“Más que un acuerdo institucional, representa una visión compartida de lo que es posible cuando el conocimiento, la práctica clínica, la tecnología y la ética se unen para transformar la atención médica a través de la inteligencia artificial y la ciencia de datos”, concluyó García.

Esta colaboración abre nuevas oportunidades para el desarrollo de soluciones avanzadas en especialidades como oncología, cardiología, neurología, medicina regenerativa, telemedicina y gestión hospitalaria, lo que contribuirá al avance de la medicina y al bienestar de las comunidades a las que sirven.

A la vanguardia de la investigación médica

Mario Páez, rector de la Universidad de Monterrey, resaltó el valor de esta alianza para la facultad de ciencias de la salud, estudiantes, profesores e investigadores de la institución.

“Este convenio nos permitirá seguir preparando a nuestros estudiantes, profesores e investigadores, pues la inteligencia artificial avanza a una velocidad impresionante y debemos estar a la vanguardia”, indicó Páez.

Por su parte, Guillermo Almada, líder del sector público en Amazon Web Services, recordó que el Grupo Amazon ha estado estrechamente vinculado con el sector salud desde hace años, en áreas como el desarrollo tecnológico, la industria farmacéutica, las compañías de seguros y, por supuesto, los pacientes.

“En Amazon creemos que la tecnología debe democratizarse. Esto significa que debe ser accesible, económica, fácil de usar y transformadora”, comentó Almada.