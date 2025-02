Generarán expos industriales 10 mil mdd este año

Las diferentes expos industriales que se desarrollarán en Monterrey, en el recinto Cintermex, estarán generando una derrama de 10 mil millones de dólares (mdd) en órdenes de compra, derivado de las ventas y compras que se dan entre expositores, compradores y visitantes., dijo Emmanuel Loo, encargado de Despacho de la Secretaría de Economía de Nuevo León.

“Las personas que vienen a estos eventos traen el objetivo de participar en los encuentros de negocios y en los business to business (B2B), y que cada expo de este tipo genera casi mil mdd, siendo la automotriz la de mayor monto con 4 mil mdd, seguida de la industria de electrodomésticos, con 2 mil mdd”, detalló Loo.

En este tema, Lisette Sierra, director general de Cintermex, destacó el hecho de que las 5 expos industriales más grandes por primera vez coinciden en realizarse en un mismo año en este recinto ferial, ya que algunas son anuales, otras se hacen cada dos años y cuatro años.

Dichos eventos son Expo Manufactura, ya realizada; Fabtech, Expo Carnes y Lácteos, Expo Proveedores del Transporte y Logística y AHR Expo México, detalló.

De acuerdo con Loo, la derrama económica que dejará las 5 expos más grandes serán 500 millones de pesos para la economía de la entidad, distribuidos en hoteles, comidas y servicios periféricos a la expo.

El funcionario estatal indicó que la industria del aire acondicionado, calefacción y refrigeración es de las de mayor crecimiento en el estado, y casi todas las empresas de esta industria tienen expansiones.

“Toda la industria de aire acondicionado hoy en día en Nuevo León está en expansión”, afirmó.

Refirió que esta expansión se está dando por los chilers que demandan los Data Center.

“Todos los productores de aire acondicionado y chilers en el estado me han dicho: ´si puedo producir una unidad más en el 2025 me la prepagan mis clientes para que se las mande y si puedo expandir y producir más, me preparo todavía más por el tema de los Data Center”, añadió.

Loo afirmó que NL es actualmente el primer productor de chilers para los Data Center y muy probablemente del mundo.

Adelantó que vienen al estado más productores de estos equipos que próximamente los darán a conocer y los cuales vendrán a complementar la oferta de este sector.

En el tema de Inversión Extranjjera Directa (IED), destacó que ésta sigue llegando tal y como lo hizo una empresa de logística de EU, ubicada en Dallas, Texas, que invirtió 85 mdd en su corporativo, y lo cual abre la puerta a más inversión ya que traerá dos o tres divisiones adicionales.

Asimismo, empresas del sector automotriz han confirmado que continuarán con sus programas de inversión, ya que montar una planta lleva de 3 a 4 años, y se espera que el presidente de EU va a cambiar en 3 años.

“Las grandes empresas no pueden poner en pausa sus planes a 5, 10 o 15 años por lo que, a lo mejor, va a ser una afectación temporal”, indicó Loo.