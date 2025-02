Amenaza regulación energética a negocios por controles volumétricos

Expertos en temas energéticos proyectaron el cierre de negocios —sobre todo de restaurantes— por una nueva normativa fiscal que obliga a las empresas que registren un control volumétrico de petrolíferos para luego reportarlos al Servicio de Administración Tributario (SAT), lo anterior debido a la inversión que se requiere para llegar el registro o las multas.

“Las empresas que consuman arriba de 5 mil gigajoules al año de gas natural y/o alrededor de 908 mil 580 litros al año de combustibles líquidos de gasolinas, diésel combustóleo, gas LP, deberán reportar mensualmente los volúmenes que reciben, almacenan y consumen”, alertó José Buganza, director general de Enegece.

Se estima que la norma fiscal —que entrará en vigor el 3 de marzo de 2025— tendrá impacto en unos 6 mil negocios.

Santiago Sala, director de Gas Natural en Enegence, resaltó que “las multas no son triviales: de no contar con los “Controles Volumétricos”, habría penas de prisión de hasta 8 años, pérdida de derecho de emitir facturas al público en general y multas de hasta 5.6 millones de pesos (mdp).

“Errores y omisiones conllevan multas de entre casi 40 mil y 70 mil pesos por cada reporte omitido o no entregado en tiempo y forma (recordemos que los reportes son mensuales), con varias multas intermedias”, indicó Sala.

Por ejemplo, si se reporta un octanaje diferente al real o un combustible diferente al utilizado, las multas pueden llegar a 3.4 millones de pesos.”

Por su parte, César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León (NL), destacó que negocios como restaurantes no tienen la capacidad de costear las multas, ni los 150 mil dólares que se necesitan para llevar el registro del control volumétrico.

“Prácticamente un restaurante mediano lo consume. O un hotel. Pueden ser los más afectados los restaurantes. Es como si te pongo un medidor volumétrico en tu carro. Te voy a controlar lo que lo usas. ¿Para qué sirve? Se lo voy a poner a la estación donde controlo una gran cantidad de vehículos. Pero en lo personal yo no le encuentro sentido”, reflexionó Cadena.

Agregó que, “eso no sirve, como que andamos buscando una información que no va a servir para nadie, en el caso del gas natural. De por sí (los restauranteros) están en una actividad difícil, de mucha competencia, pues no, a lo mejor nomás me salgo, y dejarías a 13, 14, 15, 20 personas sin trabajo”.