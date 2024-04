Víctor Romero: ¿Qué está haciendo el sistema educativo europeo?

España, en los últimos años ha apostado por uso de la tecnología dentro de las aulas con una inversión histórica.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Funcionarios del ministerio de educación en España, junto con especialistas en tecnología educativa y asesores de la comunidad económica europea, implementaron tecnología en las aulas de las escuelas públicas con una inversión sin precedentes.

Y como lo dijo Derek Bok, ex-presidente de Harvard University: “Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia”. Y así es, los paises que han sobresalido en la última década es porque han invertido en su sistema educativo. No se trata de que sea solamente gratuita, sino que sea competitiva y para serlo se requieren de varios frentes: un proyecto educativo, un plan, el entrenamiento a los maestros, compensaciones y la medición de los resultados.

A 6 años de gobierno, en lo personal, no he visto una transformación en el sistema educativo, ni tampoco el uso de la tecnología, no dudo que si existan algunos proyectos aislados, pero se requiere una verdadera transformación educativa en nuestro país y más aún teniendo de frente una oportunidad tan grande como el que muchas empresas de otros paises se están viniendo a nuestro país y por supuesto requieren mano de obra calificada.

Necesitamos generar invesitigación y con ello detonar la innovación; ¿cómo se mide la innovación?, muy sencillo, con el número de patentes registradas.

Tenemos una gran oportunidad en este momento y creo que es importante explorar y explotar el uso de la tecnología desde cada una de nuestras trincheras, en internet hay infinidad de información de muchos temas, solo se requiere tener la intensión clara de transformarse a la digitalización.

¿Conoce usted a algún familiar, amigo, conocido que no tenga whatsapp o cuenta de instagram o de facebook? En un ejercicio metal rápido, no se me vino ni una sola persona a la mente, es un gran porcentaje de la población que tenemos acceso a por lo menos un teléfono inteligente y datos; hay que aprovecharlo.

En lo personal, utilizo una app en mi celular para medir el tiempo que paso en las diferentes aplicaciones, al final del día y de la semana, puedo asegurarme que para la siguiente semana dedique menos tiempo a redes sociales por ejemplo e invertir más tiempo en audio libros, recuerden que lo que no medimos no se controla y por lo tanto no se pueden tomar decisiones efectivas.

Ayer asistí a la conferencia de Stephen McGown, quien estuvo secuestrado por Al Qaeda por 6 años, impresionante historia, les recomiendo mucho leer su libro.

Hoy acompañé la escritura con un café americano de rancho le digo yo; preparado en un posillo y con el agua hirviendo, de esta forma se aprecia de manera distina los sabores del café y mucho más si se muele justo antes de vaciarlo en el posillo.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.