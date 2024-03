Baja 5% costo de canasta básica de NL

Para el mes de marzo, el costo de la canasta básica de Nuevo León se ubicó en mil 687.90 pesos, lo que implicó una caída de 5.16 por ciento respecto a los mil 779.70 pesos en que se ubicó para el mes de febrero, señaló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Al comprarla con el costo promedio del país, que ascendió a mil 803.75 pesos, la canasta básica de la entidad es 6.42 por ciento más barata.

“El precio promedio en el país de la canasta básica alimentaria (CBA) resultó estar en mil 803.75, una baja anual de 2.46 por ciento, al disminuir su precio en promedio 45.50″, indicó el organismo.

“La inflación alimentaria que padece el país prevalece no obstante estas décimas a la baja. Los precios siguen siendo altos, sobrepasando el poder adquisitivo de las personas Como dicen: “bajó poquito”, tan poquito que ni se siente, no hace diferencia, ni marca sensible mejora”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Agregó que en materia de alimentación falta mucho para lograr que los precios regresen a como estaban previo a la pandemia de COVID. Este tema sigue siendo el talón de Aquiles de nuestra economía y uno de los grandes retos del próximo gobierno federal a elegirse el dos de junio.

Los cinco estados con las mayores alzas en el costo de CBA son Veracruz con un repunte de 7.51 por ciento; Nayarit, con 4.30 por ciento; Tabasco, con 3.05 por ciento; Michoacán, con 0.53por ciento y Sinaloa 0.21 por ciento.

Los productos que a nivel nacional más aumentaron su precio en el último mes fueron el jabón de lavandería 5.69 por ciento, que pasó de 36.54 a 38.62 pesos; café soluble 3.22 por ciento, de 112.25 a 115.86 pesos; papel higiénico 2.89 por ciento, de 32.43 a 33.37 pesos; botanas 2.07 por ciento, que pasaron de 19.01 a 19.41 pesos, y el arroz 1.66 por ciento, al pasar de 30.09 a 30.59 pesos.